Amazonセール情報大紹介！ 第2083回
通勤バッグが出張用に変わる。19Lから39Lへ広がるビジネスリュックが6,390円
2026年07月21日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】EXCITECH Biz ビジネスリュックをチェック！
EXCITECH BizのビジネスリュックがAmazonタイムセール対象。参考価格10,600円のところ、40％オフの6,390円で販売中。
ビジネスリュックでありながら、17.3インチノートPCと2～4日分の衣類をまとめて収納できる点が特徴。乾湿分類ポケットやキャリーケース固定機能も備え、出張や旅行にも使いやすい構成だ。
①約19Lから約39Lへ拡張できる収納設計
ファスナー操作で容量を約19Lから約39Lへ拡張でき、通勤から2～4日程度の出張まで対応。17.3インチノートPC用スペースも備え、荷物の量に合わせて容量を使い分けられる。
②荷物を用途ごとに分割できる収納
乾湿分類ポケットを備え、濡れた物をほかの荷物と分けて収納できる。背面には携帯や財布を入れやすい盗難防止ポケットを配置するほか、Suicaなどを出し入れしやすいポケットも備え、荷物の種類に応じて使い分けられる。
③撥水加工と止水ファスナーを採用
撥水加工を施し、フロントポケットには止水ファスナーを採用。雨水の侵入を効果的に抑えるほか、背面には通気性とクッション性を備えたメッシュ素材を使用している。
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