Amazonセール情報大紹介！ 第2081回
強でも約9.5時間駆動。送風・照明・給電の3役こなすExcitechのベルトファンがタイムセールで3,980円に
2026年07月21日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Excitech ベルトファンをチェック！
ExcitechのベルトファンがAmazonタイムセール対象。参考価格4,990円のところ、20％オフの3,980円で販売中。
1台で腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4通りに使い分けられる点が、このモデルの特徴。Excitechのベルトファンは10000mAhバッテリーを搭載するほか、懐中電灯機能やモバイルバッテリー機能も備え、屋外作業やレジャー、日常使いまで幅広いシーンで活用できる。
①強モードでも約9.5時間連続使用できる大容量バッテリー
10000mAhの大容量バッテリーを搭載。風量は弱・中・強の3段階で調節でき、使用シーンに合わせて使い分けられる。弱モードでは約26.5時間、中モードでは約14時間、強モードでも約9.5時間の連続使用に対応。
②腰掛け・首掛け・卓上・手持ちで使える4WAY設計
腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4通りで使用できる4WAY設計を採用。金属製クリップでベルトや衣類へ装着できるほか、付属のネックストラップによる首掛けにも対応し、シーンに応じた使い方ができる。
③懐中電灯機能とモバイルバッテリー機能を搭載
送風機能に加え、懐中電灯機能を備えるほか、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどへの給電にも対応。本体1台で送風・照明・給電の3つの機能を備える。
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