Amazonセール情報大紹介！ 第2085回
【21万円台に！】LTEやKVMを追加できる話題の8.8型モバイルPC「GPD Pocket 4」がAmazonで割引中
2026年07月20日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで21万円台】GPD モバイルPC「GPD Pocket 4」をチェック！
GPDのモバイルPC「GPD Pocket 4」がAmazonで販売中。過去価格248,000円から14%引きの214,300円に（7月20日現在）。
6月の予約受付時は248,000円だったが、GPD Technology社正規販売店である「天空」が販売元の商品で14%引きの214,300円となっている。
GPD Pocket 4の特徴は、小型で高性能というだけではない。本体の専用ポートに別売りのモジュールを装着し、LTE通信やKVMといった機能を後から追加できる点にある。外出先で使うモバイルPCとしてだけでなく、サーバー管理やフィールドワークなど、一般的なノートPCとは異なる用途にも対応できる。必要な機能と予算を整理し、本体と追加モジュールを組み合わせて選ぶ製品である。
①交換モジュールで機能を追加
LTEやKVMに対応する交換モジュールを用意。専用拡張ポートによって用途に応じた機能追加に対応する。本モデルを象徴する特徴のひとつだ。
②2.5K解像度・144Hz対応の8.8型
8.8型液晶ディスプレイは2560×1600ドット表示やリフレッシュレート144Hz、10点マルチタッチに対応。500nitの輝度や97％のDCI-P3広色域も備える。16:10のアスペクト比や343ppiの高精細表示もうれしい。
③USB4や有線LANポートなどを搭載
USB4やUSB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Gen2 Type-A、HDMI、有線LANを装備。さらにWi-Fi 6EやBluetooth 5.3、指紋認証、500万画素カメラも搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 8840U
【メモリー】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】8.8型（2560×1600、リフレッシュレート144Hz）
本モデルはRyzen 7 8840U、16GBメモリー、1TB SSDを搭載した構成であり、上位モデルとはCPUやメモリー、ストレージ容量が異なる。Amazonの商品ページでは複数構成を選べるため、注文前に選択中のモデルを確認しておきたい。販売・発送元が国内正規代理店の株式会社天空で、国内1年保証が案内されている点もあわせてチェックしたい。
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