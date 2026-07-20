【21万円台に！】LTEやKVMを追加できる話題の8.8型モバイルPC「GPD Pocket 4」がAmazonで割引中

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【Amazonで21万円台】GPD モバイルPC「GPD Pocket 4」をチェック！

GPDのモバイルPC「GPD Pocket 4」がAmazonで販売中。過去価格248,000円から14%引きの214,300円に（7月20日現在）。

6月の予約受付時は248,000円だったが、GPD Technology社正規販売店である「天空」が販売元の商品で14%引きの214,300円となっている。

GPD Pocket 4の特徴は、小型で高性能というだけではない。本体の専用ポートに別売りのモジュールを装着し、LTE通信やKVMといった機能を後から追加できる点にある。外出先で使うモバイルPCとしてだけでなく、サーバー管理やフィールドワークなど、一般的なノートPCとは異なる用途にも対応できる。必要な機能と予算を整理し、本体と追加モジュールを組み合わせて選ぶ製品である。

①交換モジュールで機能を追加

LTEやKVMに対応する交換モジュールを用意。専用拡張ポートによって用途に応じた機能追加に対応する。本モデルを象徴する特徴のひとつだ。

②2.5K解像度・144Hz対応の8.8型

8.8型液晶ディスプレイは2560×1600ドット表示やリフレッシュレート144Hz、10点マルチタッチに対応。500nitの輝度や97％のDCI-P3広色域も備える。16:10のアスペクト比や343ppiの高精細表示もうれしい。

③USB4や有線LANポートなどを搭載

USB4やUSB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Gen2 Type-A、HDMI、有線LANを装備。さらにWi-Fi 6EやBluetooth 5.3、指紋認証、500万画素カメラも搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 8840U

【メモリー】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】8.8型（2560×1600、リフレッシュレート144Hz）

本モデルはRyzen 7 8840U、16GBメモリー、1TB SSDを搭載した構成であり、上位モデルとはCPUやメモリー、ストレージ容量が異なる。Amazonの商品ページでは複数構成を選べるため、注文前に選択中のモデルを確認しておきたい。販売・発送元が国内正規代理店の株式会社天空で、国内1年保証が案内されている点もあわせてチェックしたい。