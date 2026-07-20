7万円台で17.3型ディスプレー！ ACEMAGICの大画面ノートPCがAmazonで割引中

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【Amazonで割引中】ACEMAGIC 17.3型ノートPC「AX17PRO」をチェック！

ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」がAmazonでクーポン発行の対象に。表示価格79,999円のところ、クーポン適用で75,999円で購入可能だ（7月20日現在）。

6月末には「参考価格99,999円から30％オフの69,998円」で販売しており、それより高いが、それでも17型ノートが7.6万円はお得と言えるだろう！

大きな画面で複数のウィンドウを並べたい、表計算やウェブブラウザーを広々と使いたいという人にとって、17.3型ノートPCは根強い選択肢である。本製品は16GBメモリと512GB SSDを標準搭載し、メモリやストレージの増設にも対応する。CPUは最新世代ではないため、重い動画編集や最新ゲームよりも、文書作成、ウェブ閲覧、動画視聴などを大画面で快適にこなしたい人向けの一台と考えたい。

①17.3型の大画面IPSディスプレー

17.3型フルHD（1920×1080ドット）のIPSディスプレーを採用。ブルーライト軽減や低反射仕様により、長時間の作業にも配慮している。17.3型ならではの広い表示領域を備えたモデルだ。

②メモリやストレージは拡張にも対応

16GB DDR4メモリと512GB NVMe SSDを搭載。メモリは最大64GBまで拡張できるほか、M.2スロットを2基備え、システム用SSDとデータ用SSD/HDDを組み合わせた構成にも対応する。

③Ryzen 3 4300Uと充実した周辺機能

AMD Ryzen 3 4300U（最大3.7GHz、4コア4スレッド）とWindows 11 Proを採用。物理シャッター付きWebカメラや超静音冷却ファンを備えるほか、USB Type-CやHDMIなども搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 3 4300U（4コア4スレッド）

【メモリ】16GB DDR4

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレー】17.3型 フルHD（1920×1080ドット）IPS

【OS】Windows 11 Pro

17.3型の大画面は据え置き用途では魅力的だが、商品説明に記載された連続使用時間は約4時間であり、長時間の外出利用を主目的とする機種ではない。レビュー欄には別CPUを搭載した「AX17-N97」など、異なるバリエーションの評価も混在しているため、レビューを参考にする際は「AX17Pro-4300U」を購入した人の投稿かどうかも確認したい。