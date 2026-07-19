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Amazonセール情報大紹介！ 第2080回

プライム会員限定

“ちゃんと使える性能”を詰め込んで、約990g。持ち歩きやすい16GB搭載13.3型ノートが割引中

2026年07月19日 17時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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HP ノートパソコン Pavilion Aero 13-bg 13.3インチ 軽量990g AMD Ryzen 5 8640U プロセッサ 16GBメモリ 512GB SSD Windows 11 Home ナチュラルシルバー Copilotキー搭載 AIPC (型番：A17X7PA-AAAA)

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで18％オフ】HP 13.3インチノートPC
「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！

　HPの13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」が、Amazonで『限定プライムセール』に。過去価格158,000円のところ、18％オフの129,800円で販売中（7月19日現在）。

　Amazonのプライムデーは7月13日に終わったはずですが、「【日本HP公式】HP Store」で販売中の本商品は、『限定プライムセール』としてセールが続いています。名前の通り、プライム会員限定ですので、ご注意ください。

　モバイルノートを選ぶ際、軽さだけを優先すると、メモリー容量や処理性能に物足りなさを感じることがあります。その点、本機は約990gの軽量ボディーに、AMD Ryzen 5 8640U、16GBメモリー、512GB SSDを搭載。外出先へ持ち出しやすく、ブラウジングや文書作成、オンライン会議などにも使いやすい構成です。毎日持ち歩ける軽さと、普段使いに必要な性能を両立したい人に注目してほしい一台です。

アマゾンでHP 13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」を入手

約990gで持ち歩きやすい本体サイズ

　本体の重さは約990gで、13.3インチノートとしては軽めの設計。サイズも約297×211mmとコンパクトで、バッグに入れて持ち運ぶ使い方を想定しやすい。外出先でPCを使う機会がある場合でも扱いやすい。

文書作成や調べものに対応しやすい基本性能

　AMD Ryzen 5 8640Uと16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ブラウザーでの調べものや資料作成、動画視聴など日常的な用途で扱いやすい構成になっている。起動やファイルの読み込みも進めやすい。

外でも使いやすい装備を備える

　13.3インチの非光沢ディスプレイを採用し、顔認証やバックライト付きキーボードも搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応しており、自宅でも外出先でも使いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【生体認証】顔認証

【重量】約990g

アマゾンでHP 13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」を入手
 

　セール価格やポイント付与、在庫状況は変更される場合があります。今回は過去価格158,000円から18％オフの129,800円ですが、購入直前に価格とプライム限定表示を改めて確認してください。また、販売・発送はAmazon.co.jpではなく「【日本HP公式】HP Store」です。Officeが付属しない点も含め、必要な条件を満たしているか確認してから注文しましょう。

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