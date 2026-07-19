“ちゃんと使える性能”を詰め込んで、約990g。持ち歩きやすい16GB搭載13.3型ノートが割引中

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【Amazonで18％オフ】HP 13.3インチノートPC

「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」をチェック！

HPの13.3インチノートPC「Pavilion Aero 13-bg（A17X7PA-AAAA）」が、Amazonで『限定プライムセール』に。過去価格158,000円のところ、18％オフの129,800円で販売中（7月19日現在）。

Amazonのプライムデーは7月13日に終わったはずですが、「【日本HP公式】HP Store」で販売中の本商品は、『限定プライムセール』としてセールが続いています。名前の通り、プライム会員限定ですので、ご注意ください。

モバイルノートを選ぶ際、軽さだけを優先すると、メモリー容量や処理性能に物足りなさを感じることがあります。その点、本機は約990gの軽量ボディーに、AMD Ryzen 5 8640U、16GBメモリー、512GB SSDを搭載。外出先へ持ち出しやすく、ブラウジングや文書作成、オンライン会議などにも使いやすい構成です。毎日持ち歩ける軽さと、普段使いに必要な性能を両立したい人に注目してほしい一台です。

約990gで持ち歩きやすい本体サイズ

本体の重さは約990gで、13.3インチノートとしては軽めの設計。サイズも約297×211mmとコンパクトで、バッグに入れて持ち運ぶ使い方を想定しやすい。外出先でPCを使う機会がある場合でも扱いやすい。

文書作成や調べものに対応しやすい基本性能

AMD Ryzen 5 8640Uと16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ブラウザーでの調べものや資料作成、動画視聴など日常的な用途で扱いやすい構成になっている。起動やファイルの読み込みも進めやすい。

外でも使いやすい装備を備える

13.3インチの非光沢ディスプレイを採用し、顔認証やバックライト付きキーボードも搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応しており、自宅でも外出先でも使いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ（1920×1200）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【生体認証】顔認証

【重量】約990g

セール価格やポイント付与、在庫状況は変更される場合があります。今回は過去価格158,000円から18％オフの129,800円ですが、購入直前に価格とプライム限定表示を改めて確認してください。また、販売・発送はAmazon.co.jpではなく「【日本HP公式】HP Store」です。Officeが付属しない点も含め、必要な条件を満たしているか確認してから注文しましょう。