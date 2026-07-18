47,790円でこの充実ぶり！ 約166g、おサイフケータイ＆防水・防塵対応のAQUOS sense9

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonでお得！】シャープ スマートフォン「AQUOS sense9」をチェック！

シャープのスマートフォン「AQUOS sense9」がAmazonにて47,790円で販売中だ。特にセールや値引きの表記はないが、7月上旬に別色ながら「参考価格59,400円から20％オフの47,300円」で販売されており、それとほぼ同額となる。

スマートフォンを毎日持ち歩くうえで、意外と大きな差になるのが本体の重さである。AQUOS sense9は約166gという軽さを実現しながら、5,000mAhのバッテリーやステレオスピーカー、防水・防塵性能など、日常生活で重視したい機能を幅広く備えている。高性能な大型モデルほどの重さは避けたいものの、画面やカメラ、電池持ちにも妥協したくないという人にとって、バランスを取りやすい一台である。

①約166gの軽量設計と5,000mAhバッテリー

約166gの軽量設計に加え、5,000mAhバッテリーで2日間使用可能。本体はアルミボディを採用し、防水・防塵対応、MIL規格16項目準拠の高耐久設計となっている。

②約2.5cmの接写にも対応する5,030万画素デュアルカメラ

5,030万画素デュアルカメラを搭載。標準カメラは全画素を使用した像面位相差オートフォーカスに対応し、1/1.55インチの大型センサーを採用。広角カメラは約2.5cmまでの接写撮影にも対応する。

③屋外でも見やすいPro IGZO OLEDディスプレイ

Pro IGZO OLEDディスプレイを採用し、最大240Hz駆動に対応。明るい場所では日差しに負けず、暗い場所では黒つぶれしにくい高輝度ディスプレイで、表示解像度は1080×2340となる。

購入時には、カラーやストレージ容量、販売元を必ず確認しておきたい。同じAQUOS sense9でも、カラーによって価格や在庫状況は異なる。今回の47,790円という価格は128GBのブルーモデルに対するものであり、ほかのカラーにもそのまま当てはまるわけではない。また、販売元はAmazonではなく、マーケットプレイス出品者の「ムラウチドットコム」である。発送予定日や返品条件、販売元の評価も確認したうえで購入を判断したい。