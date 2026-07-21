ポケットに入る道具箱！ プライヤー・ハサミ・金属のこぎりを備えたビクトリノックスが1万円切り

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ビクトリノックス マルチツール「ハンディマン」をチェック！

ビクトリノックスのマルチツール「ハンディマン」がAmazonタイムセール対象。参考価格11,000円のところ、17％オフの9,091円で販売中。

一見するとコンパクトな折りたたみナイフだが、中身はプライヤーやはさみ・金属のこぎりなど24種類の機能を備えたマルチツール。多彩な機能を収め、「ポケットに入る道具箱」と呼びたくなる1本だ。

①プライヤーなど24種類のツールを1本に搭載

プライヤーをはじめ、ハサミ、ワイヤーストリッパー、コルクせん抜きなど24種類の機能を搭載。切る、つかむ、締めるなど多彩な作業に対応するツールを1本へ集約している。

②DIYやキャンプで活躍するのこぎり

のこぎりはDIYやキャンプで活躍するツール。薪作りや木材のカットに対応し、アウトドアでも扱いやすい設計を採用。軽量で持ち運びやすく、初心者でも使いやすい仕様。

③全長91mmのコンパクト設計

本体サイズは91×27×26mm。ブレードにはステンレススチール、ハンドルにはABS樹脂とセリドール樹脂を採用するほか、キーリングも備え、携帯しやすいサイズに仕上げている。