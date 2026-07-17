Amazonセール情報大紹介！ 第2072回
雨が降っても予定変更なし！ 街でも山でも履けるアディダスのGORE-TEXシューズ
2026年07月17日 18時00分更新
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足首まで覆えて雨にも強い
アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTXが34%OFF！
アディダスの「TERREX SKYCHASER AX5 MID GTX」がAmazonにて34%OFFの12,405円で販売されています（7月17日現在）。
山道を軽快に歩くためのミッドカットハイキングシューズで、くるぶし付近まで覆う形に、雨を防ぎながら湿気を逃がすGORE-TEXメンブレンを採用。朝から雨が降っている日も不安にならずに済みます。
アッパーには、裂けにくいリップストップ生地と補強パーツを組み合わせています。足裏にはLIGHTMOTION EVAミッドソールを備え、着地時の衝撃を和らげながら歩行をサポート。非常にすべりにくいゴム素材のContinentalラバーを足底に採用しているので、濡れた路面で滑りにくいのもポイントです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTXの特徴
雨を防ぎ、靴の中の蒸れを逃がす
GORE-TEXメンブレンが外からの水を防ぎながら、靴の中にたまった湿気を外へ逃がします。雨の日の通勤や濡れた草地でも、一般的なメッシュスニーカーより足元を任せやすい作りです。
クッションと安定感を支えるLIGHTMOTION
ミッドソールには、軽量なLIGHTMOTION EVAを採用しています。硬いアスファルトから凸凹した山道まで、足裏への衝撃を和らげつつ、グラつきにくい歩行をサポートします。
濡れた路面を捉えるContinentalラバー
靴底にはContinentalラバーを使用しています。雨上がりの舗装路や土の道など、天候や路面状況が変わる場面でも踏ん張りやすい仕様。自動車タイヤでおなじみの名前が足の裏にいるだけで、ちょっと心強くなります。
まとめ：長靴より歩きやすく、スニーカーより雨に強い！
参考価格：18,700円
現在の価格：12,405円［34%OFF］
「アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTX」は、雨の日も駅までしっかり歩く人や、キャンプ場、公園、野外フェスなどへ出かける人におすすめです。アウトソールには自動車タイヤでも知られるContinentalのラバーを採用し、乾いた道から濡れた路面までグリップ力を発揮。足首まで覆うミッドカットだからこそ、靴下が濡れる不安も少ないですね。
「登山靴を買うほど山には行かないけれど、普通のスニーカーでは雨や砂利道が心配」という人にも向いています。黒系ならデニムやカーゴパンツにも合わせやすく、旅行や街歩きにも投入可能です。片足約460g（サイズ27cmの場合）と軽量スニーカーほど軽くはありませんが、そのぶん足元を守る装備がみっちり詰まっています。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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