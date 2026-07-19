Amazonセール情報大紹介！ 第2075回
夏の生ごみ、つらい。生ごみを約10分の1にする山善の処理機が34,800円
2026年07月19日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善 生ごみ処理機「YGDA-3050(W)」をチェック！
山善の生ごみ処理機「YGDA-3050(W)」がAmazonタイムセール対象。参考価格39,800円のところ、13％オフの34,800円で販売中。
夏場は、生ごみを収集日まで置いておくだけでも臭いが気になりやすい。この生ごみ処理機は、生ごみを乾燥・粉砕して約10分の1まで減量することで、そのまま保管する負担を軽減。さらに活性炭消臭カートリッジも搭載し、臭い対策にも配慮している。
①生ごみを約10分の1まで減量する乾燥粉砕式
生ごみを乾燥・粉砕して体積を約10分の1まで減量する乾燥粉砕式を採用。汁もれ・臭い・虫対策につながるほか、乾燥処理物の上から生ごみを追加投入でき、ごみをまとめる回数も削減できる。
②標準・省エネ・消臭・クリーンの各モードを搭載
標準モードと省エネモードを搭載し、生ごみ約500gなら標準で約5時間、省エネで約4時間10分を目安に処理できる。さらに処理後の臭いを軽減したまま保持する消臭モードや、内釜に水と洗剤を入れてボタン操作で洗浄できるクリーンモードも備える。
③予約タイマーとお手入れしやすい設計
3時間・6時間の予約タイマーを搭載し、ライフスタイルに合わせて予約が可能。ふた・内ぶた・排気口カバー・背面カバーは取り外して水洗いでき、内釜も取っ手付きでお手入れしやすい。
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