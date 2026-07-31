STORMゲーミングPCがセール特価！ RTX 5070搭載「幻界2」「流界2」がお買い得

ソフマップは8月3日まで、STORMの対象ゲーミングパソコンを会員限定クーポンで割引販売するサマーセールを実施する。対象には7月7日発売の新製品「幻界2シリーズ」をはじめ、「流界2シリーズ」「新界2シリーズ」「影界シリーズ」などが含まれ、購入先はソフマップの特設ページとなる。価格は幻界2シリーズ「GK275FB57」がクーポン特価334,800円、流界2シリーズ「RK297X57」がクーポン特価359,800円だ。

幻界2シリーズ「GK275FB57」は、RTX 5070を搭載し、12.3インチの縦型液晶ディスプレイを標準装備する点が特徴だ。ケーブルが限りなく表側に出ない洗練された筐体デザインを採用しており、見た目のすっきり感と実用性を両立するモデルだという。

流界2シリーズ「RK297X57」は、水冷CPUクーラーを採用し、2400×1080ピクセルの高解像度有機ELディスプレイを備える上位志向の構成だ。映像の発色やコントラストを重視するユーザーに向くほか、ゲームだけでなくクリエイティブ用途にも使いやすい仕様だ。

なお、今回のセールではこの2機種以外にも、STORMの複数シリーズがクーポン対象となる。会員限定クーポンの利用が条件となるため、購入前にソフマップの特設ページで対象機種と適用条件を確認する必要がある。