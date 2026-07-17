20万円台の予算で買えるサードウェーブ製デスクトップPCを発見！ Ryzen 7 5700X＆RTX 5060搭載

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サードウェーブのデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、サードウェーブのデスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7X56A-01B」が販売中だ。価格は20万1780円。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するデスクトップPC。メモリーは16GB （DDR4-3200）、ストレージは500GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、PC Game PassとMinecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCが同梱されている。

SSDの容量を除けば申し分なしのスペック

スペックを見る限り、最新ゲームは一通り遊べるレベルだ。ストレージの容量が気になるものの、購入後にSSDを換装する予定のある人、インストールするゲームが少ない人は、現行の構成でも問題ないだろう。20万円台の予算でデスクトップPCを手にしたい人は本製品をチェックしてみては？