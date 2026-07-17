ゲーム＋αの作業をしたい人におすすめ！ RTX 5050搭載の15.6型ゲーミングノートが14％オフで販売中

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana 15 HX B14W」が販売中だ。参考価格は25万5800円だが、執筆時点では14％オフの21万9800円で購入できる（7月17日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲーム＋αをこなせるスペックが魅力

ユーザーレビューを見ると、ゲームだけでなくクリエイティブワークにも使えるといった声が寄せられている。ゲーム兼仕事用、ゲーム兼クリエイティブ用など、複数の用途を一台でこなせるスペックが魅力と言えるだろう。執筆時点では14％オフの価格で買えるため、ゲーミングノートPCが欲しい人は早めにチェックしてほしい。