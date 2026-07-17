Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第507回
打鍵感が好評。ラピトリ搭載のASUS製75％ゲーミングキーボードが15％オフで販売中！
2026年07月17日 18時30分更新
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ASUSのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「ASUS ROG Falchion Ace 75 HE ブラック」が販売中だ。参考価格は3万5536円だが、執筆時点では15％オフの3万207円で購入できる（7月17日時点）。
本製品はラピッドトリガーを搭載する75％レイアウトのゲーミングキーボード。0.01mm単位で作動点を調整できるROG HFX V2磁気スイッチ、ラピッドトリガー切り替えトグル、安定した打鍵感を提供するキーキャップなどが特徴だ。
ROGブランドの真価が際立つテンキーレスモデル
ユーザーレビューを見ると“打鍵感の完成度がかなり高い／長時間タイピングをしても疲れにくい印象／コンパクトながらも必要なキーがしっかりそろっている”といった声が寄せられている。コンパクトな設計や扱いやすさ、操作感などの評価が高いようだ。完成度の高いゲーミングキーボードを探している人は本製品をチェックしてみては？
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