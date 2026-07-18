Amazonセール情報大紹介！ 第2075回
頑丈なだけじゃない。144Hz有機EL・512GB搭載スマホ「arrows Alpha」が7万8000円
2026年07月18日 23時00分更新
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【Amazonで割引中】FCNT SIMフリースマートフォン「arrows Alpha」をチェック！
FCNTのSIMフリースマートフォン「arrows Alpha」がAmazonで割引対象。参考価格88,800円のところ、12％オフの78,000円で販売中。
最大144Hz対応の約6.4型有機ELディスプレーやDimensity 8350 Extremeを搭載するほか、MIL規格23項目準拠やIP66/IP68/IP69の防水・防塵性能も備える。性能と耐久性を両立したSIMフリースマートフォンだ。
①長く使い続けられるサステナビリティデザイン
IP68/IP69の高い防水・防塵性能に加え、耐衝撃など23項目のMIL規格に準拠。画面が割れにくい独自構造や丸洗い・アルコール除菌への対応、電池劣化を抑える充電技術も採用し、長期利用を見据えた設計としている。
②144Hz有機ELと512GBストレージを搭載
約6.4型有機ELディスプレーは最大144Hz表示に対応。Dimensity 8350 Extremeに12GBメモリ、512GBストレージを組み合わせるほか、ベイパーチャンバー冷却機構も搭載し、高負荷時でも安定した処理性能を維持する。
③OSアップデート保証と充実した充電機能
3回のOSアップデートと5年間のソフトウェアアップデートを提供。同梱の90W充電器を使えば、1%から100%まで約35分の超急速充電が可能。
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