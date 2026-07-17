勝ちたいゲーマーへ。200Hz＆1msのKTC製27型WQHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万3730円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、タイムセールにより26％オフの2万3730円で購入できる（7月17日時点）。

27型WQHDと高リフレッシュレートが魅力的

本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz（210HzまでOC可）、応答速度は1ms。そのほか、450cd/㎡の輝度や1000:1のコントラスト比、家庭用ゲーム機およびPCの接続が可能なインターフェースなども特徴だ。

本製品の魅力は、見やすさと没入感を同時に味わえる27型×WQHDと200Hzのリフレッシュレート。競技性の高いゲームに加え、没入度重視のゲームにも最適だ。そんな本製品はタイムセールでさらにお買い得になっているので、気になる人は早めにチェックしてほしい。