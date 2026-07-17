Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第506回
勝ちたいゲーマーへ。200Hz＆1msのKTC製27型WQHDゲーミングディスプレー、タイムセールで2万3730円！
2026年07月17日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、タイムセールにより26％オフの2万3730円で購入できる（7月17日時点）。
27型WQHDと高リフレッシュレートが魅力的
本製品はWQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz（210HzまでOC可）、応答速度は1ms。そのほか、450cd/㎡の輝度や1000:1のコントラスト比、家庭用ゲーム機およびPCの接続が可能なインターフェースなども特徴だ。
本製品の魅力は、見やすさと没入感を同時に味わえる27型×WQHDと200Hzのリフレッシュレート。競技性の高いゲームに加え、没入度重視のゲームにも最適だ。そんな本製品はタイムセールでさらにお買い得になっているので、気になる人は早めにチェックしてほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第504回
トピックスRTX 4050搭載のMSI製14型ゲーミングノートが20万9800円！ 最新ゲームも快適に遊べるオトクな一台
-
第503回
トピックスグリップ感にこだわるゲーマーが選んでいるらしい！ XBOX・PC・Android対応コントローラー「GameSir G7 Pro」
-
第502回
トピックスSwitch 2やモバイル、PCに対応する高コスパゲームコントローラーが38％オフの3280円！
-
第501回
トピックスFPSは高fps、RPGは美麗4Kで遊べる！ LGの31.5型有機ELゲーミングディスプレーが41％オフ
-
第500回
トピックスFPSでキー入力の遅れが気になる人へ。ASUSの65％ゲーミングキーボードが29％オフ
-
第499回
トピックスPixioの白色ゲーミングディスプレーがプライムデーセール対象！ 200Hz＆1msのスペックも魅力
-
第498回
トピックス200Hz＋0.3msの力で勝利を掴みたい人に◎ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ
-
第497回
トピックスゲームも動画編集もこなしたい人へ！ RTX 5060搭載のマウス製ゲーミングPCがプライムデーで13％オフ
-
第496回
トピックス【プライムデー】今なら17万8000円でRTX 5060搭載ゲーミングノートPCが買えるってよ
-
第495回
トピックス【プライムデー】子どもや孫へのプレゼントにぴったり！ 「フォートナイト」とコラボしたSwitch 2対応コントローラーが28％オフ
- この連載の一覧へ