コーエーテクモゲームスは7月16日、PC（Steam／Google Play Games）／iOS／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、7月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

■6月アップデート 概要

●イベント「三勢猛進」第二期について

●イベント「三勢猛進」第二期 ルールについて

●イベント「三勢猛進」第二期 報酬について

●イベント「三勢猛進」勢力利権について

●イベント「三勢猛進」第二期 軍団移動制限について

●イベント「三勢猛進」第二期 その他について

●戦闘ログの改修について

●イベント異民族襲来について

●新LR武将「馬良」（ばりょう）と「関平」（かんぺい）が登場

新たなLR武将「馬良」と「関平」が「極求賢令」に登場。

「LR馬良」は、部隊のサポートに特化した盾兵武将。

「LR関平」は、「豪昇」や「会心威力上昇」「通常攻撃威力上昇」によって自身を強化し会心攻撃で敵を殲滅する騎兵武将だ。

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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