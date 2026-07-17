新LR武将「馬良」「関平」が登場！
『三國志 覇道』にて長期イベント「三勢猛進」第二期が開催中！7月アップデートを実施
コーエーテクモゲームスは7月16日、PC（Steam／Google Play Games）／iOS／Android向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、7月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。
■6月アップデート 概要
●イベント「三勢猛進」第二期について
●イベント「三勢猛進」第二期 ルールについて
●イベント「三勢猛進」第二期 報酬について
●イベント「三勢猛進」勢力利権について
●イベント「三勢猛進」第二期 軍団移動制限について
●イベント「三勢猛進」第二期 その他について
●戦闘ログの改修について
●イベント異民族襲来について
●新LR武将「馬良」（ばりょう）と「関平」（かんぺい）が登場
新たなLR武将「馬良」と「関平」が「極求賢令」に登場。
「LR馬良」は、部隊のサポートに特化した盾兵武将。
「LR関平」は、「豪昇」や「会心威力上昇」「通常攻撃威力上昇」によって自身を強化し会心攻撃で敵を殲滅する騎兵武将だ。
【ゲーム情報】
タイトル：三國志 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：
・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）
・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照
・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）
・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末
※ 一部機種を除く
※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります
※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります
配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2020-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります