コーエーテクモゲームスは7月31日、iOS／Android／PC（Steam）でサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、2026年9月でサービス開始6年を迎えることを記念し、公式オフ会「『三國志 覇道』6周年の宴」を開催すると発表。開催日は、2026年9月26日となる。

本オフ会はプレイヤー（君主）同士の交流を深め、白波瀬ディレクター、毎月放送中の公式生放送出演ゲストと直接コミュニケーションを取れる場として用意するもの。出演者によるトークセッションのほか、君主戦、来場者からの質問コーナー、ゲーム内アイテムを掛けたクイズ大会などを予定している。

応募はゲーム内お知らせから実施し、『三國志 覇道』プレイヤーから36名を招待する。我こそは真の覇道プレイヤーという人は、ぜひ応募してみてはいかがだろうか。

■公式オフ会「『三國志 覇道』6周年の宴」開催概要・応募要項

開催日時：2026年9月26日14時～17時（予定） ※13時30分より受付開始予定

会場／アクセス：

KTビル（コーエーテクモゲームス本社）

〒220-8503 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

●みなとみらい線「新高島駅」2出口より徒歩3分

●横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町駅」より徒歩8分

●JR・東急線・京急線・相鉄線「横浜駅」東口より徒歩11分

出演者：

ゲスト：松本忍さん（声優）

MC：植松哲平さん（ラジオDJ）

『三國志 覇道』ディレクター：白波瀬優氏

募集期間／当選発表：

申し込み期間：2026年7月31日～8月11日23時59分送信分まで受付

当選発表：2026年8月下旬を予定

・当選者には、申込時に記入したメールアドレスへ連絡。

・応募者多数の場合、当社にて来場者を選定の上、当選者に登録したメールアドレスを通じて案内。

・当選者様に送られた当選通知メールに対して、定められた期間内に必要事項を記入の上、返信することで当選確定となる。

募集人数：36名（予定）

応募方法：

・本イベントへの応募は『三國志 覇道』ゲーム内お知らせから行える。

応募資格：

・本イベントの応募要項に同意かつ18歳以上の人

・『三國志 覇道』チュートリアルを完了し、ゲーム内お知らせから参加申請を行える人

・当日会場にてイベントに関するアンケートに答えられる人

・開催地までの交通費、諸経費を自身で負担できる人

参加費用：無料

※交通費、宿泊費はプレイヤーのみなさまご自身のご負担となります。また万が一イベントが中止となる場合でも交通費、宿泊費などの補償はいたしません。

【注意事項】

・オフ会当選の権利は選出されたご本人様のものとし、譲渡はできません。

・会場内外で発生したトラブル、事故、盗難、紛失、怪我などは主催者、会場、出演者は一切責任を負いかねます。

撮影に関して：

・株式会社コーエーテクモゲームスおよび各媒体は、本イベントの模様を撮影させていただきます。

・本イベントにおいて撮影された撮影物は、コーエーテクモゲームスの裁量により、各種広告媒体へ掲載する場合がございます。

・コーエーテクモゲームスは、撮影された映像、動画などを加工、編集致します。なお、個々のお客様の削除依頼には対応出来かねますので、予めご了承ください。

・撮影された映像、動画などは、コーエーテクモゲームスの判断にて掲載されない場合がございます。また、予告なく削除させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

・撮影された映像、動画などに関する著作権等一切の権利はコーエーテクモゲームスに帰属いたします。

・撮影された映像、動画など掲載に関して被撮影者が何らかの損害を被った場合であっても、コーエーテクモゲームスは一切その責任を負わないものとします。

・会場内展示やオフ会の模様の撮影は自由とさせていただきますが、ほかのお客様が映り込む場合はモザイクを掛けるなど、ほかのお客様のプライバシーには十分にご配慮いただくようお願いいたします。

・各SNSへの投稿は可能ですが、投稿したことによるトラブルはご自身の責任でご対応をお願いします。

【個人情報の取り扱いに関して】

ご提出いただきました個人情報（撮影物に含まれる個人情報を除く）は、ご本人確認、本イベント参加に際してのご連絡、『三國志 覇道』に関するご案内および個人を特定しない統計情報としてのみ利用させていただきます。また、本イベントに関する業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客さまの承諾なく、第三者に提供致しません。なお、当社の個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

https://www.gamecity.ne.jp/privacy/

【ゲーム情報】

タイトル：三國志 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

・PC（Steam）：Windows 10、Windows 11（64bit）

・PC（Google Play Games）：詳細はこちらを参照

・iPhone 6s、iPad mini 4 以後のモデル（iOS15.0以上）

・Android5.1 以上、メモリ（RAM）2GB以上の端末

※ 一部機種を除く

※ 一部端末に関しては、対応OSバージョン以上でも動作しない場合があります

※ 一部端末に関しては、エフェクトなどが正常に表示されないことがあります

配信日：配信中（2020年9月15日サービス開始）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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