コーエーテクモゲームスは6月18日、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『三國志 覇道』について、6月アップデートを実施。以下では、その内容の一部を紹介しよう。

また、プレゼントキャンペーンやコンサートの情報も明らかになったので、あわせてお届けしよう。

■6月アップデート 概要

・新長期イベント「三勢猛進」

・イベント「三勢猛進」について

・新兵科「盾兵」について

・新要素「兵科効果」について

・軍馬技能の調整について

・その他のアップデートついて

・兵科が異なる同一姓名字のLR武将について

・新要素「連動武将」について

・新LR武将「夏侯淵」（かこうえん）と「呂蒙」（りょもう）が登場

新たなLR武将「夏侯淵」と「呂蒙」が「極求賢令」に登場。

「LR夏侯淵」は、高い耐久を持ち、戦法でさまざまな強化効果を味方に付与可能な盾兵武将。特定の条件を満たした際には、兵力を伸ばしながら敵から受けるダメージを大きく減らすことが可能。

また、戦法で自身がダメージを出しつつ、「閃護」「瞬影」「駿撃」などのさまざまな強化効果を多くの味方に付与し周囲のサポートも可能な武将だ。

「LR呂蒙」は、さまざまな不利変化で敵を弱体化させることができる盾兵武将。新不利変化「封心」によって敵部隊は会心／撃心が発生しなくなる。また、「騎兵戦法抑圧」を付与可能で、騎兵の戦法を大幅に弱体化させ、戦闘を有利に進めることが可能な武将だ。

シーズン武将として「LR闞沢」（かんたく）が登場。「LR闞沢」は、自部隊の戦法を強化することが可能な弓兵武将だ。戦法によって能力強化効果を受ける際、効果量を上乗せする技能効果を持ち、戦法で自部隊の能力を大きく強化できる。さらに、戦法の連鎖数に応じて撃心が発生する技能効果を所持しており戦法の火力を大きく上昇させることが可能な武将だ。

加えて、UR武将「郭淮」も登場する。郭淮は、自部隊が盾兵の際に強力な効果を発揮する盾兵武将。自部隊が盾兵の際に、部隊の攻撃、防御、知力の底上げや、戦法ゲージ上昇など強力な効果を複数発揮することが可能で、盾兵部隊での活躍が期待でき、LR夏侯淵、呂蒙の侍従としても強力な武将だ。