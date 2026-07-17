Amazonセール情報大紹介！ 第2073回
軽さだけで選ばない仕事用PC。Core Ultra 7・32GB搭載のLG gram 14が21％オフ
2026年07月17日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LG ノートPC「LG gram 14（14Z90U-GU85J）」をチェック！
LGのノートPC「LG gram 14（14Z90U-GU85J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格312,253円のところ、21％オフの248,800円で販売中。
約1120gの軽量設計でありながら、仕事用PCとして妥協しない性能を備える点が、このモデルの特徴だ。14型WUXGAディスプレイに加え、動画再生時約21.5時間のバッテリー駆動とMIL-STD-810H準拠の堅牢性も備える。軽さだけでなく、毎日の持ち運びも見据えたモバイルノートだ。
①DCI-P3 99％対応の14型16:10ディスプレイ
14型WUXGA（1920×1200）のIPS液晶を採用し、16:10の画面比率で作業領域を確保。DCI-P3 99％の広色域や最大350nitの輝度、アンチグレア仕様を採用する。
②Thunderbolt 4対応を含む充実のインターフェース
HDMIに加え、USB Type-C×2（USB4 Gen3x2・Thunderbolt 4対応）、USB Type-A×2を搭載。Bluetooth 5.4にも対応し、外部ディスプレイや周辺機器との接続環境を備える。
③Copilot+ PCと32GBメモリでAI処理にも対応
Copilot+ PCに対応し、Core Ultra 7 355のNPUは最大49TOPSを実現。32GBのLPDDR5Xメモリや512GB NVMe SSDを搭載するほか、顔認証やDolby Atmos、LG gram Linkも利用できる。
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