Amazonセール情報大紹介！ 第2072回
高圧にしない電気圧力鍋。4～6人用のタイガー「うま圧」が22,790円、タイムセール対象
2026年07月17日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】タイガー魔法瓶 電気圧力鍋「COK-N400 KM」をチェック！
タイガー魔法瓶の電気圧力鍋「COK-N400 KM」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,800円のところ、24％オフの22,790円で販売中。
このモデル最大の特徴が、タイガー独自の「うま圧」だ。圧力の強さではなく、料理ができあがるまでの工程時間に着目し、約1.15気圧の「うま圧」を採用。うま圧メニューでは調理後約5分で減圧を完了し、野菜は煮崩れしにくく、肉は柔らかくジューシーに仕上げるとしている。炊飯や無水調理、低温調理、発酵調理などにも対応する。
①自動43種類、手動8種類の調理メニュー
43種類の自動メニューと8種類の手動メニューを搭載。無水調理や低温調理、発酵調理などに対応するほか、操作パネルから作りたいメニューの番号を選ぶだけで調理できる。全100種類以上のオリジナルレシピを掲載したクックブックも付属する。
②白米6合まで炊ける炊飯機能
炊飯器メーカーとして50年以上積み上げた炊飯ノウハウと、約1.15気圧の「うま圧」を組み合わせた炊飯機能を搭載。白米は1～6合、玄米は1～4合まで対応し、調理だけでなく炊飯にも使用できる。
③手入れしやすい構造と予約・保温機能
お手入れするパーツは内なべ、内ぶた、つゆ受けの3点のみ。内ぶたとつゆ受けは食洗機に対応する。最大12時間の予約設定と最大12時間の保温機能も備え、調理後の片付けや食事時間に合わせた設定にも対応する。
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