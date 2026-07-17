半透明デザインにCore 7・RTX 5060搭載のゲーミングノートPC。「Cyborg 15」がタイムセール

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格249,800円のところ、8％オフの229,800円で販売中。

見た目のインパクトだけでは終わらないのが、このモデルの特徴だ。スケルトン（半透明）素材や特徴的な曲線模様でサイバーパンクの世界観を表現しながら、CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却設計も採用。15.6型フルHD・144Hz液晶も備え、見た目だけで終わらせていない構成となっている。

①サイバーパンクの世界観を表現したデザイン

スケルトン（半透明）素材と特徴的な曲線模様を取り入れ、サイバーパンクの世界観を表現。本体デザインに合わせてRGBバックライト付きテンキー搭載ゲーミングキーボードを備え、デザインの統一感を高めている。

②Core 7・RTX 5060を搭載したゲーミング構成

Core 7 240HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUに加え、16GB DDR5メモリと1TB M.2 NVMe SSDを搭載。CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却設計も備え、ゲームプレイ向けの基本構成を備える。

③144Hz液晶と充実したインターフェース

15.6型フルHDノングレア液晶は144Hzリフレッシュレートに対応。USB 3.2 Gen2 Type-Cは映像出力とUSB PDに対応するほか、USB Type-AやHDMIも装備。Wi-Fi 6Eやプライバシーシャッター付きWebカメラも備える。

製品スペック

【CPU】Core 7 240H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB M.2 NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア、144Hzリフレッシュレート