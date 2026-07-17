Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第108回
充電器はコレ1個でOK「Anker Nano Charger」3ポート70Wの超コンパクト充電器
2026年07月17日 12時00分更新
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超コンパクトな急速充電器
「Anker Nano Charger」
Nano Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、5990円で販売され、売れています（7月16日現在）。
最大の特徴は世界最小クラスの超コンパクトな設計であること。一般的な充電器に比べ約55％の小型化を実現し、カバンに忍ばせておくのが容易になりました。
充電器は、機種によってはスマホは充電できてもノートPCには使えないことがあります。その点、本機はスマホからノートPCまで幅広く対応しているので、出先でも安心して使えます。
「Anker Nano Charger」の特徴
手のひらサイズで携帯性◎
サイズは約「53mm×43mm×32mm」と、まさに手のひらサイズ。重量も120gと軽めで、持ち運びに便利な小型軽量デザインとなっています。
幅広い機器に急速充電可能
本機はPD対応のWindows PCやMacBook、スマートフォンからスマートウォッチ、タブレットなど幅広い機器に対応。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要がなくなるのが嬉しいポイント。出張やリモートワーク、旅行へ持っていくのにぴったりです。
高出力でも安全性は担保
ActiveShield️ 4.0により、安全性は確保しています。常に温度を計測し制御するため、充電する機器を24時間守ってくれます。
まとめ：充電器をコンパクトにまとめたい人へ
おすすめしたいのは、「充電器をコンパクトにまとめたい人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大70W急速充電なのでスピーディーに充電できます。
3ポート対応のため複数の機器を同時に充電することも可能。使い勝手がいいと評判なので、ぜひ検討してみてください。
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