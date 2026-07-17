Amazonセール情報大紹介！ 第2070回
14畳を工事なしで冷やす。家庭用トップクラスの冷房能力を持つQUADSのスポットクーラーが4万円台
2026年07月17日 16時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム会員価格】QUADS スポットクーラーをチェック！
QUADSのスポットクーラーがAmazonプライム会員価格で販売中。参考価格49,800円のところ、10％オフの44,800円となっている。
工事不要のスポットクーラーでも、冷房能力は妥協したくない。そんなニーズに応えるのがQUADSのスポットクーラーだ。家庭用トップクラスの冷房能力で約10～14畳に対応するモデル。窓パネルや排気ホースが付属し、キャスター付きで設置場所を変えながら使える。
①約10～14畳対応の家庭用トップクラス冷房能力
家庭用トップクラスの冷房能力を備え、冷房能力は50Hzで2.8kW、60Hzで3.2kW。約10～14畳に対応するほか、エアコンと同じ仕組みで冷房を行う。冷風・除湿・送風・室温設定の4つのモードを備え、用途に応じて使い分けられる。
②工事不要ですぐ設置できる付属品構成
窓パネルや排気ホース、排気ユニットを標準で付属し、工事不要で設置できる構成を採用。キャスター付きで設置場所を移動しやすく、本体サイズは約幅35×奥行39.5×高さ68cm。
③除湿や自動ルーバーなど便利機能も充実
最大約28L／日の除湿能力を備えたノンドレン仕様。風量は強・弱の2段階で切り替えられ、1～24時間のオン・オフタイマーやリモコンも付属する。
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