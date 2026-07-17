道具箱のかわりになる1本。33機能搭載「スイスチャンプ」が20％オフ

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【Amazonで割引中】ビクトリノックス マルチツール「スイスチャンプ」をチェック！

ビクトリノックスのマルチツール「スイスチャンプ」がAmazonでセール対象。参考価格13,750円のところ、20％オフの11,000円で販売中。

33機能という数字も目を引くが、この商品の魅力はプライヤーやハサミ、ルーペ、ボールペンなど、用途の異なる道具を1本にまとめた点にある。「スイスチャンプ」は全長91mmのコンパクトなボディに多彩な機能を収めたスイス製マルチツール。複数の道具をまとめて携帯したい人に適した1本だ。

①道具箱の役割を1本に集約

プライヤーやハサミ、ルーペ、ボールペンなど、用途の異なる33機能を1本に集約。切るだけでなく、つかむ、書く、測るなど幅広い作業に対応し、「道具箱がこの1本に」を体現したマルチツールだ。

②91mmボディと素材へのこだわり

全長91mmのコンパクトサイズを採用。ブレードにはステンレススチール、ハンドルにはABS樹脂とセリドール樹脂を使用。原産国はスイス。

③アウトドアからDIYまで幅広く対応

ワイヤーの切断や魚のウロコ取り、金属の切断に対応するほか、プラグや小型機器の修理にも使用可能。アウトドアからDIYまで幅広いシーンで使える。