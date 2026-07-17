初めてのiPadはこれでいい！ 動画もゲームもサクサク楽しめる11インチモデル

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iPad (A16)は2025年3月に発売したモデルのタブレット型端末。Amazonでは、7万4800円（11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）で販売されています（7月16日現在）。

CPUは高速なA16チップを採用。動画視聴やブラウジング、ウェブ会議などライトな目的には十分な性能を持っています。最小構成の128GB／Wi-Fiのみですが、そのぶん圧倒的な安さで「コスパ最高！」と買った人からの満足度は高いです。

過去のモデルと比べ、サクサクと快適に動くようになったのはもちろん、充電端子がLightningからUSB-Cになったのもポイント。汎用性が高く扱いやすくなっています。ちなみに重量は約477gと軽くなっています。

普段使い向けで大活躍

思い立ったらすぐ起動できるので、YouTubeで動画を見たりネットを検索したりと「PCを立ち上げるまでもない」作業をするのにピッタリ。それでいてスマホより大型で画面が見やすく、誰かと一緒に見るのにも適しています。

目に優しいディスプレイ

Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいのが特徴です。部屋の色温度に合わせて明るさを調整してくれる機能もあり、どこでも快適に画面を見られます。

アクセサリ追加で利便性アップ

タブレット本体だけでも十分使えますが、専用のApple PencilやMagic Keyboard Folioも合わせるとより便利になります。直接画面にペンで書きこんだり、キーボードでテキストを素早く入力したりできます。

まとめ：初めてのiPadに

おすすめしたいのは、「まだiPadを触ったことのない人」です。お手軽に試せる安いモデルだからこそ、初めてのiPadとして触れてもらいたいですね。誕生日プレゼントにあげると喜ばれるかもしれません。

11インチは取り回ししやすく、128GB／Wi-Fiのみとは言え自宅や職場で使うなら十分。安いからこそ最小構成でも売れますし、ライトな目的のために「もう一台」と買う人も多いのだと思います。

安い、速い、軽いの三拍子が揃った万能タブレット。いつでもそばに置く端末として「iPad (A16)」を検討してみてはいかがでしょうか。