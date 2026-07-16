Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第106回
“初めてのMac”にちょうどいい！ 普段使いを気軽に始められる13インチ「MacBook Neo」
2026年07月16日 20時00分更新
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入門用にぴったり
「MacBook Neo」
MacBook Neoは、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazonでは、11万9800円（256GBモデル）から販売されています（7月16日現在）。
パワフルなA18 Proチップを搭載し、動画視聴や調べものといったライトなタスクはもちろん、AIツールを用いた作業やゲームも快適に動きます。内蔵バッテリーは最大16時間使える大容量。
画面は13インチのLiquid Retinaディスプレイを採用。耐久性と軽量性を兼ね備えたアルミニウムボディで、持ち運びにも作業にもちょうどいいサイズ感ということもあり、場所を選ばず持ち運べます。
「MacBook Neo」の特徴
コスパ◎のエントリーモデル
「MacBook Neo」が何より優れているのは、この価格帯でMacBookを手に入れられるという点。上位モデルの「MacBook Air（M5）」と比べて約16万円ほど安く、コストパフォーマンス重視のモデルです。
十分な手触りの良さ
安くても性能は十分。ブラウジングや動画の視聴、ファイルの整理などに使うのであればこれ以上のスペックはオーバーになりがちです。
iPhoneとの連携
iPhoneやiPadとの連携もスムーズにできます。キーボードのほうがやりやすい作業はMacBookでラクラクこなせるので「あってよかった」と好評です。
まとめ：初めてのMacBookにベスト
おすすめしたいのは、「MacBookに触ったことがない人」です。高品質でコストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、Mac入門用にベストな選択肢と言えます。子ども用に購入したという声もあります。
本機でMacBookの使い方に慣れ、よりクリエイティブなことをしたくなったら上位モデルへの買い替えを検討すると良いでしょう。ぜひご検討ください。
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