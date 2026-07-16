サンダルなのにつま先をしっかりガード！ キーン「NEWPORT H2」は水辺も街歩きもおまかせ

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キーンの「NEWPORT H2」がAmazonにて9%OFFの14,000円で販売されています（7月15日現在）。

サンダルの開放感を残しながら、足全体をしっかり包んでくれる水陸両用モデルです。最大の目印は、前方を覆う大きなラバートゥバンパー。河原の石やキャンプ場のペグに足先をぶつけたときも、指が丸出しのサンダルより頼りになります。

足元はバンジーコードを引っ張って締める仕組みで、靴紐を蝶結びする必要はありません。つま先まわりには余裕があり、ミッドソールとインソールには発泡素材を使用。アーチサポートも備えているため、ビーチサンダルのような薄い履き心地ではなく、スニーカーに近い安定感で歩けます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

キーン NEWPORT H2の特徴

つま先を守る大きなラバーパーツ

前方には、キーンを象徴する「トゥ・プロテクション」を搭載しています。岩が転がる河原や木の根が飛び出した道でも、足先が直接ぶつかりにくい作り。サンダルを履きたいけれど、指を出すのは怖い人にうれしい装備です。

コードを引くだけでフィット

バンジーシューレースは、コードを引っ張って締め具合を調整できます。濡れた手で靴紐を結び直す手間が少なく、脱ぎ履きもスムーズ。海や川から上がったあとも、玄関先でも、モタモタしにくい仕組みです。

濡れた地面でも踏ん張りやすい

アウトソールには、多方向へ配置したラグとレーザーサイピングを採用。雨上がりの遊歩道や水に濡れた岩場などで、地面を捉えやすくしています。見た目だけワイルドなのではなく、靴底まで水辺仕様です。

まとめ：夏の旅行、これ一足でいいかも！

参考価格：15,400円

現在の価格：14,000円［9%OFF］

「キーン NEWPORT H2」は、川遊びやキャンプ、海辺の散策など、水に入ったり陸を歩いたりする予定が混ざっている日におすすめです。靴底には細かな切れ込みと多方向の凹凸があり、濡れた路面でのグリップ力を高めています。水辺用のサンダルと移動用のスニーカーを両方持ち歩かずに済むので、ただでさえ荷物が増える夏のレジャーにちょうどよい一足です。

アウトドア専用に見えますが、ショートパンツやデニム、カーゴパンツと合わせて街でも普通に履けます。サンダルでは歩きにくさが気になる人、スニーカーでは足が暑い人、つま先を出したまま電車に乗るのが少し落ち着かない人にもおすすめ。旅行先で公園、商店街、川辺を一日で回るような雑な予定にも付き合ってくれます。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。