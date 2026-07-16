Amazonセール情報大紹介！ 第2067回
ペン・キーボード標準付属、12.6型WQXGA有機ELの2in1PC「mouse M2」がタイムセール
2026年07月16日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse M2」をチェック！
マウスコンピューターの2in1タブレットPC「mouse M2」がAmazonタイムセール対象で、169,132円で販売中。
「mouse M2」はスタイラスペンに加え、45W USB PD充電器や画面保護フィルムも標準付属。さらに3年間保証と24時間365日電話サポートも用意し、本体だけでなく付属品やサポートまで含めた構成となっている。
①12.6型WQXGA有機ELディスプレイを採用
12.6型ディスプレイは2560×1600ドットのWQXGA解像度に対応し、有機ELパネルを採用。アスペクト比16:10、NTSC 108％、60Hz表示に対応するほか、10点マルチタッチで画面を直接操作できる。
②前後2基のカメラや指紋認証を搭載
前面500万画素、背面1300万画素のWebカメラを備え、電源ボタン兼用の指紋認証センサーはWindows Helloに対応する。Wi-Fi 6EとBluetooth 5をサポートし、USB 3.2 Gen 1 Type-C×2はUSB PD入力と映像出力の両方に対応する。
③Core i5・16GBメモリ・512GB SSDを搭載
インテル Core i5-1335Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB NVMe SSDを組み合わせる。動画再生約5時間、アイドル約7時間（JEITA Ver.3.0）のバッテリー駆動時間を備え、本体サイズは285.7×183.9×8.9mm、重量は約1.26kgとなっている。
製品スペック
【CPU】Core i5-1335U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（NVMe Gen3×4）
【ディスプレー】12.6型 WQXGA（2560×1600）有機EL／16:10／60Hz／10点マルチタッチ
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