見た目はカード、中身は13機能。ビクトリノックス「スイスカード ライト」がセール中

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【Amazonタイムセール】ビクトリノックス「スイスカード ライト」をチェック！

ビクトリノックスの「スイスカード ライト（トランスルーセントレッド）」がAmazonタイムセール対象。参考価格6,600円のところ、11％オフの5,898円で販売中。

見た目はカードでも、中から出てくるのはハサミやライト、ボールペン、ルーペ、ドライバー。「スイスカード ライト」は、普段なら別々に持ち歩く道具をカードサイズへ収めたマルチツールだ。全13機能を備えたスイス製モデルで、ビクトリノックスらしい発想が光る。

①LEDライトやルーペなど13機能をカードサイズに搭載

LEDライトやボールペン、ルーペ、フィリップスドライバーなど全13機能を搭載。カードサイズの本体へ多彩なツールを収めたスイス製マルチツールで、デザイン賞も受賞している。

②82×55×4mm・約26gのコンパクト設計

本体サイズは82×55×4mm、重量は26gのカードサイズ設計。ブレードにはステンレススチール、ハンドルにはABS樹脂／セリドール樹脂を採用する。

③3色をラインアップした国内正規品

トランスルーセントレッド、トランスルーセントブラック、トランスルーセントブルーの3色を用意（11％オフの5898円はトランスルーセントレッドのみ）。国内正規品として販売され、スイス製マルチツールならではのデザインも特徴としている。