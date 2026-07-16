Amazonセール情報大紹介！ 第2066回
見た目はカード、中身は13機能。ビクトリノックス「スイスカード ライト」がセール中
2026年07月16日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ビクトリノックス「スイスカード ライト」をチェック！
ビクトリノックスの「スイスカード ライト（トランスルーセントレッド）」がAmazonタイムセール対象。参考価格6,600円のところ、11％オフの5,898円で販売中。
見た目はカードでも、中から出てくるのはハサミやライト、ボールペン、ルーペ、ドライバー。「スイスカード ライト」は、普段なら別々に持ち歩く道具をカードサイズへ収めたマルチツールだ。全13機能を備えたスイス製モデルで、ビクトリノックスらしい発想が光る。
①LEDライトやルーペなど13機能をカードサイズに搭載
LEDライトやボールペン、ルーペ、フィリップスドライバーなど全13機能を搭載。カードサイズの本体へ多彩なツールを収めたスイス製マルチツールで、デザイン賞も受賞している。
②82×55×4mm・約26gのコンパクト設計
本体サイズは82×55×4mm、重量は26gのカードサイズ設計。ブレードにはステンレススチール、ハンドルにはABS樹脂／セリドール樹脂を採用する。
③3色をラインアップした国内正規品
トランスルーセントレッド、トランスルーセントブラック、トランスルーセントブルーの3色を用意（11％オフの5898円はトランスルーセントレッドのみ）。国内正規品として販売され、スイス製マルチツールならではのデザインも特徴としている。
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