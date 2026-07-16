Amazonセール情報大紹介！ 第2065回
国内生産のNEC「LAVIE N15Slim」が15万円台、Ryzen 7・Office 2024搭載で24％オフ
2026年07月16日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートパソコン「LAVIE N15Slim」をチェック！
NECのノートパソコン「LAVIE N15Slim」がAmazonタイムセール対象。参考価格203,500円のところ、24％オフの154,800円で販売中。
国内生産モデルという点も、この製品ならではの特徴だ。画面サイズや持ち運びやすさだけでなく、Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024も最初から備え、購入後すぐに使い始められる構成となっている。必要なものを一通りそろえたノートPCを探しているなら、選びやすい1台といえそうだ。
①Microsoft 365 BasicとOffice 2024を標準搭載
Microsoft 365 Basicに加え、Office Home & Business 2024を標準搭載。Officeソフトを別途用意することなく使い始められるほか、Windows 11 Homeもプリインストール済み。購入後すぐに利用を始められる構成を採用する。
②映り込みを抑える15.3型WUXGA IPS液晶
15.3型WUXGA（1920×1200）のLED IPS液晶を採用。広視野角・高輝度に加え、ノングレア仕様で映り込みを抑えやすい。1920×1200ドット表示に対応し、LEDバックライトも備える。
③映像出力やUSB PDに対応するUSB Type-C
USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0によるパワーオフUSB充電とDisplayPort出力機能に対応。USB Type-A×2、HDMI出力端子、ヘッドフォンマイクジャックも備え、外部ディスプレーや周辺機器を接続できる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型WUXGA（1920×1200）LED IPS液晶（広視野角・高輝度・ノングレア）
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