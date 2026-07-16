3万円台でペンまで付いてくる。Lenovoの12.1型・2560×1600・メモリ8GBタブレット

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【Amazonタイムセール】Lenovo タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」をチェック！

Lenovoのタブレット「Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,400円のところ、37％オフの37,400円で販売中。

「Idea Tab Plus」は、Lenovo Tab Penを標準で付属するほか、スマートコネクタや最大2TBのmicroSDカードにも対応。ペン入力だけでなく、拡張性までまとめて備えた構成も魅力だ。

①普段使いからエンタメまで幅広く対応

鮮やかな大画面とDolby Atmos対応により、動画や音楽、読書などを楽しめる。ゲームや学習、クリエイティブ用途まで幅広いシーンを想定した構成を採用する。

②高精細な12.1型・2560×1600ドットディスプレー

12.1型・2560×1600ドットのワイドパネルを採用し、10点マルチタッチに対応。画面へのタッチ操作に加え、付属のLenovo Tab Penを使った入力にも対応する。

③Dimensity 6400と8GBメモリを搭載

MediaTek Dimensity 6400プロセッサーと8GBメモリ、128GBストレージを搭載。最大2TBのmicroSDカードに対応し、保存容量を拡張できる。