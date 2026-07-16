独自冷却システム採用のRyzen 7・RTX 5050搭載機が22万円切り。ASUS「TUF Gaming A16」が27％オフ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UH-R7R5050EC）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UH-R7R5050EC）」がAmazonタイムセール対象。参考価格299,800円のところ、27％オフの219,800円で販売中。

Ryzen 7とGeForce RTX 5050 Laptop GPUを軸に、メモリやストレージ、ディスプレイまで備えた構成が魅力だ。「TUF Gaming A16」はMIL規格準拠の堅牢な筐体で、モード切替ができる冷却システムも採用。スペックだけでなく、構成全体にも目を向けたいモデルとなっている。

①Ryzen 7×RTX 5050を搭載したゲーミング構成

AMD Ryzen 7 260とGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。MUXスイッチによりGPUの映像信号をCPUを介さず直接出力でき、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。16GBメモリと1TB SSDも備える。

②165Hz駆動とsRGB100％対応の16型ディスプレー

16型WUXGA（1920×1200ドット）のノングレア液晶は165Hz表示に対応。動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現するほか、sRGBを100％カバーし、ゲームだけでなく映像制作や写真編集でも色を正確に再現できる。

③MIL規格準拠の筐体と冷却システムを採用

MIL-STD 810H準拠のテストをクリアした堅牢な筐体を採用。また、CPUやGPUなどの発熱源を広くカバーする冷却システムを備え、Armoury Crateでは実行中のタスクに合わせて冷却モードを切り替えられる。USB4や有線LANも搭載する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【ディスプレー】16型ワイドTFTカラー液晶（1920×1200ドット、165Hz、ノングレア）