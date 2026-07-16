Amazonセール情報大紹介！ 第2063回
独自冷却システム採用のRyzen 7・RTX 5050搭載機が22万円切り。ASUS「TUF Gaming A16」が27％オフ
2026年07月16日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UH-R7R5050EC）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UH-R7R5050EC）」がAmazonタイムセール対象。参考価格299,800円のところ、27％オフの219,800円で販売中。
Ryzen 7とGeForce RTX 5050 Laptop GPUを軸に、メモリやストレージ、ディスプレイまで備えた構成が魅力だ。「TUF Gaming A16」はMIL規格準拠の堅牢な筐体で、モード切替ができる冷却システムも採用。スペックだけでなく、構成全体にも目を向けたいモデルとなっている。
①Ryzen 7×RTX 5050を搭載したゲーミング構成
AMD Ryzen 7 260とGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。MUXスイッチによりGPUの映像信号をCPUを介さず直接出力でき、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。16GBメモリと1TB SSDも備える。
②165Hz駆動とsRGB100％対応の16型ディスプレー
16型WUXGA（1920×1200ドット）のノングレア液晶は165Hz表示に対応。動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現するほか、sRGBを100％カバーし、ゲームだけでなく映像制作や写真編集でも色を正確に再現できる。
③MIL規格準拠の筐体と冷却システムを採用
MIL-STD 810H準拠のテストをクリアした堅牢な筐体を採用。また、CPUやGPUなどの発熱源を広くカバーする冷却システムを備え、Armoury Crateでは実行中のタスクに合わせて冷却モードを切り替えられる。USB4や有線LANも搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型ワイドTFTカラー液晶（1920×1200ドット、165Hz、ノングレア）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2065回
トピックス国内生産のNEC「LAVIE N15Slim」が15万円台、Ryzen 7・Office 2024搭載で24％オフ
-
第2064回
トピックス3万円台でペンまで付いてくる。Lenovoの12.1型・2560×1600・メモリ8GBタブレット
-
第2062回
ゲーム・ホビーキャンバス地にラバーをペタリ、“全天候型”スニーカー！ ムーンスター「ALWEATHER RF」は毎日履きたくなる一足
-
第2061回
トピックス16型で約1.16kgがうれしい〜っ。Core Ultra 5・16GBメモリのノートPC「Swift Lite 16」が13万円台
-
第2060回
トピックスAmazon限定でGPUランクアップ！ Core i7・144Hz対応15.6型液晶搭載で18万円台。「MSI Cyborg 15」が16％オフ
-
第2059回
トピックス普段使いで長く使えるスペック。HPの15.6型ノート「15-fd」が13万円前半に
-
第2058回
トピックスゲーミングノートが11万円台！ RTX 3050・144Hz液晶搭載のMSI製15.6型「Thin 15 B13U」が17％オフ
-
第2057回
トピックス39％オフで10万円台。Google TV搭載ソニー「BRAVIA」55インチ4Kテレビがセール中
-
第2056回
トピックス専用ペン付属の14型2-in-1 Chromebookが20％オフ。タイムセールで84,800円
-
第2056回
ゲーム・ホビー雨の日も濡れにくく、歩き心地はふんわり！ アディダスのゴアテックスシューズが安い
- この連載の一覧へ