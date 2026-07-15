キーボードでターンッ！ したい、でも職場で敵は作りたくない。そこで静音メカニカル「Keychron C3 Pro」

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「Keychron C3 Pro」は、Keychronが販売する有線メカニカルキーボードです。Amazon.co.jpでは、9680円で販売されています（7月15日現在）。

本製品はテンキーレスタイプのJISレイアウトを採用。Silent K Pro赤軸を採用し、職場で使っても平気なほどの静音性を誇ります。

それでいてメカニカルキーボード特有の打感はしっかりと感じられ「文字を打つ手が止まらない」「指が心地よい」と使用者から喜びの声が寄せられています。

Mac／Windows両対応

PCに挿すだけでMacとWindowsを認識してくれるほか、FN + CAPSキーを押すことでキーボードの切り替えも可能。両方のシステムに対応するユニバーサル・キーキャップが同梱されています。

切り替え可能なバックライト

搭載されるRGBバックライトは、18種類以上のエフェクトから切り替え可能です。キーボード横のサイドラインにもライトの線が用意されており、使用者のモチベーションを引き上げます。

静音性に優れた触り心地

ガスケットマウント構造を採用し、タイピングの柔軟性を高めながら、音響の共鳴を低減しています。耐油性に優れ、打鍵感が向上し、刻印の色褪せを防げるダブルショットPBTキーキャップを採用しています。

まとめ：ターンッを気持ちよく打ちたいアナタへ

おすすめしたいのは、「職場でも使える静かなキーボード」を探している人です。タイピング時の音が気になる人は多いですが、それでも力強くタイピングしたいもの。本製品はかなり静かなので、Enterキーをターンッと打っても派手な音がしません。

専用のウェブアプリを使えば、各キーのリマップも簡単に行なえます。これを機にキーボード沼にハマる人もいるほど快適な製品となっているので、初めてメカニカルキーボードを買う人も、ぜひご検討ください。