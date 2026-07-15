16型で約1.16kgがうれしい〜っ。Core Ultra 5・16GBメモリのノートPC「Swift Lite 16」が13万円台

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【Amazonタイムセール】Acer ノートパソコン「Swift Lite 16（SFL16-51M-F56Y）」をチェック！

Acerのノートパソコン「Swift Lite 16（SFL16-51M-F56Y）」がAmazonタイムセール対象。参考価格143,820円のところ、6％オフの135,780円で販売中。

16型ノートというと、自宅やオフィスで使うイメージが強い。「Swift Lite 16」は、そんなイメージを少し変えてくれるモデル。約1.16kgの軽量ボディを採用し、大画面を持ち歩きたいというニーズにも応える1台だ。

①約1.16kgを実現した薄型軽量ボディ

約1.16kg、約15.8mmの薄型軽量ボディを採用。アルミニウム合金を採用することで、堅牢性と放熱性にも優れている。16型ノートながら、軽さだけでなく薄さにもこだわった設計も特徴だ。

②16:10液晶でWeb閲覧から映画鑑賞まで活用

16型WUXGA（1920×1200）の16:10 IPS非光沢液晶を採用。縦方向にも余裕のある表示領域を確保し、Web閲覧からプロジェクト作業、映画鑑賞まで幅広いシーンで活用できる。狭額縁デザインも採用する。

③AI Boost対応Core Ultra 5と充実のインターフェース

Core Ultra 5 115UにIntel AI Boost専用エンジンを搭載。16GBメモリと512GB SSDを組み合わせるほか、USB Type-C×2、USB Type-A、HDMIを備え、Webカメラにはスライドカバーも採用している。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 115U

【メモリ】16GB LPDDR5-6400

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200）IPS非光沢（16:10）