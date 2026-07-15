雨の日も“いかにも雨靴”にならない！ 普段着に合わせやすいメレルのGORE-TEXシューズ

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メレルの「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万9093円（21％オフ）などで販売されています（7月15日現在）。

このシューズはアウトドアの機能性を持ちつつ、外へ履いて出かけたくなるようなファッション性も兼ね備えた唯一無二の一足として開発されました。

アスファルトや突発的な悪天候にも対応するべく、GORE-TEX（ゴアテックス）素材と、歩行の安定性に優れたミッドソールを採用。そのうえで、赤・黄・青などカラーバリエーションも豊富に取り揃え、見た目も重視しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨は通さず汗は逃がすゴアテックス

業界随一の防水透湿性を備えた軽量のゴアテックスメンブレンを採用。急な雨に降られても靴中まで水が浸透せず、足元を快適に保ちます。

男女問わないユニセックス仕様

靴のサイズは22.0cm～30.0cmまで用意され、男女どちらでも快適にはけるよう設計されています。履き心地はわりとしっかりめで分厚く、歩きやすいと評判です。

素早い調整が可能なシューレース

靴ひもはより素早い着脱とフィット調整が可能なように、結ぶのではなく締める仕組みを採用。ユーザーの好みに応じて調整できます。

まとめ：急な雨でも安心

おすすめしたいのは、「雨に強くデザインも良いシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。

それでいてデザインも優れているので、普段使いのファッションとしても溶け込みます。普段使いでも活躍する雨用シューズを探している人は、ぜひご検討ください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。