Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第103回
片手で持ちやすいのに画面は広め！ “ちょうどいい”8.8型タブレット「PHILIPS T7250」が3万円台
2026年07月15日 18時00分更新
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サイズが絶妙
「PHILIPS タブレット T7250」
「T7250」は、フィリップスが販売する8.8インチタブレット。Amazon.co.jpでは、3万9980円（15％オフ）で販売されています（7月15日現在）。
8.8インチの画面サイズで2.5K解像度（2560×1600）を実現。90Hzリフレッシュレートに対応しているため、非常にキレイな画像が見られると評判です。“スマホより大きく、10型タブより軽快”に楽しみたい人に向いた絶妙なサイズ感と言えます。
SoCにはMediaTek Helio G100を搭載し、物理メモリーは8GB、ストレージは128GBという構成。動画視聴、電子書籍、SNS、ブラウザー、軽めのゲームといった日常使いなら快適に過ごせるスペックです。
「PHILIPS タブレット T7250」の特徴
強力なマルチタスク処理能力
Android 16とGemini AI搭載により、動画編集、ゲーム、オンライン会議などのマルチタスクを軽快に切り替え。もたつくことなく作業への集中力を高めてくれます。
顔認証でセキュリティ対策もバッチリ
1300万画素のメインカメラと500万画素のフロントカメラを搭載。顔認証機能により、ただ見つめるだけでデバイスを素早く安全にロック解除できます。
ずっと触っていられるバッテリー
バッテリーは6300mAhと大容量。1日中使用しても十分持ち、付属のPD18W急速充電アダプターで短時間での充電にも対応しています。
まとめ：ちょうどいい見やすさの万能タブレット
おすすめしたいのは、「見やすく持ち運びやすいタブレット」を求める人です。8.8インチで7.8mmの薄型ボディのため、ちょっとした隙間に入ります。重量も約360gと非常に軽め。それなのに、2.5K／90Hzディスプレー、8GBメモリー、128GBストレージ、4G LTE対応まで詰め込んでいる点は見逃せません。
スマホよりは大きく文字や映像が滑らかに見え、11インチタブレットよりは小さく持ち運びやすい。そんな“ちょうどいい”サイズ感の端末をお探しの人は、ぜひ検討してみてください。
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