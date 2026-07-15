Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第102回
10万以下の全部入りスマホなら「arrows Alpha」 必要十分なスペック、タフさも世界レベル
2026年07月15日 17時00分更新
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必要十分なミドルスマホ
「arrows Alpha」
arrows Alphaは、FCNTが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpで7万8000円（12％オフ）で販売され、売れています（7月15日現在）。
最大144Hzの高リフレッシュレートを誇る約6.4インチの高精細ディスプレーは、ピーク輝度3000nitと屋外でも見やすい明るさが特徴。ブルーライトを軽減する「Eye Care Display」技術も搭載し、目に優しくなっています。
メモリ12GB／ストレージ512GBとスペックは十分。アプリの同時利用や複数のタスクをスムーズに処理できる性能を持ちます。仮想メモリを利用すれば、24GB相当のパフォーマンスを発揮することも。価格帯を考えれば、必要十分と言えるでしょう。
「arrows Alpha」の特徴
arrows独自のAI搭載
Googleの生成AIアシスタント「Google Gemini」に加え、arrowsを快適に使いこなせる「arrows AI」を搭載しています。名前がわからなかったり、あることに気付きにくい機能や設定も、教えてくれる便利機能です。
CPUを効率的に冷やす冷却システム
負荷の高い作業でも安定的な処理パフォーマンスを維持するため、CPUの熱を効率的に外部に放散する「ベイパーチャンバー冷却機構」を搭載。グラフィックの重めなゲームであっても、処理落ちせず楽しめます。
驚異の堅牢性
世界最高水準の堅牢性を持つのも特徴です。米国MIL規格23項目準拠に加え、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造、IP6Xの防塵性能とIPX6/8/9の最高水準の防水性能で、不慮の事故から大切な端末を守ります。
まとめ：いいことずくめのミドル帯スマホ
おすすめしたいのは、「10万以下の全部入りスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、メモリやストレージも十分。バッテリーの持ちまで優れた“全部入り”です。
「最先端」や「最新スペック」にこだわらないのであれば、ミドル帯スマホとして非常に現実的な1台。動作もキビキビしていると好評なので、ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。
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