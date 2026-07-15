タコライスも食べ放題に！しゃぶ葉、追加料金なし「沖縄グルメ食べ放題」が楽しみ

「しゃぶ葉」では、7月16日から、「めんそーれ！沖縄グルメフェア」を期間限定で開催します。
期間中、全食べ放題コースで、フェア限定の沖縄グルメを追加料金なしで楽しめます。
「和豚もちぶた」が食べ放題に追加
しゃぶ葉 沖縄グルメフェア
同店では、しゃぶしゃぶ食べ放題の各種コースを提供しています。平日ランチタイムの「豚ロース食べ放題コース」は1649円とリーズナブルな価格帯から用意。
今回のフェアでは、選べるだしに、新だし「沖縄そばだし」を追加。さらに、タコライスやジューシー、シークワーサーゼリーなどの沖縄グルメを、全食べ放題コースで追加料金なしで提供します。
また、食べ放題に「和豚もちぶた」が初登場するほか、「牛たん」や「黒毛和牛カルビ」も楽しめます（一部コース・店舗を除く）。
（沖縄グルメフェアで追加されるメニュー）
▲和豚もちぶた
しっとりツヤのある肉質に、とろけるような脂の軽さと甘さが特徴という銘柄豚です。沖縄そばだしと好相性で、脂の甘みがよく絡むといいます。
▲沖縄そばだし
豚だしをベースにかつおだしを合わせ、生姜で後味のバランスを整えた新だしです。うどんと紅生姜、お麩などを合わせた「沖縄そば風うどん」のアレンジも提案しています。
▲アレンジ 沖縄そば風うどん
▲ジューシー
豚だしとかつおをメインに、鶏だしを加え、干し椎茸、ひじき、お揚げ、人参とともに炊き上げた、沖縄の炊き込みご飯をイメージしたメニューです。
▲アレンジ タコライス
タコミート・サルサソースをご飯やサラダ用レタスと組み合わせることで、タコライスを作ることができます。厳選豚コース以上ではモッツァレラチーズも利用でき、より本格的なアレンジが楽しめます。
▲シークワーサーゼリー
シークワーサーの酸味と皮の渋みのバランスを楽しめるゼリーです。ドリンクバーを注文すると、シークワーサードリンクも利用できます。
この他、コースごとの通常の食べ放題も楽しめます。
■めんそーれ！沖縄グルメフェア 概要
対象期間：7月16日～9月中旬
販売店舗：しゃぶ葉全店
※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります
対象コース：全食べ放題コース
※一部店舗では豚肉の提供部位が異なる場合あり
料金例：豚ロース食べ放題コース 平日ランチ1649円～
和豚もちぶた＆牛みすじ食べ放題コース 平日ランチ2639円～
※小学生は全コース1099円、幼児は無料
本フェア限定提供メニュー：沖縄そばだし／ジューシー（沖縄の炊き込みご飯）／紅生姜
サルサソース／タコミート／シークワーサーゼリー
タコライスもジューシーも食べ放題に！
しゃぶしゃぶだけでなく、沖縄グルメまで食べ放題になるのは夏らしい内容ですね。タコライスを自分好みに作ったり、新登場の「沖縄そばだし」で〆を楽しんだりと、アレンジしながら味わえるのも魅力です。
追加料金なしで沖縄気分を満喫できるフェアなので、この機会にしゃぶ葉へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月16日
※価格は税込み表記です。
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