半熟卵がとろ～り！丸源ラーメンの旨辛つけ麺が夏にうまそう

丸源ラーメンは7月30日より、期間限定で「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」（1045円）を発売します。また、全国に先立ち一部店舗にて先行販売を7月16日より開始します。

「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」登場

「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」は、醤油ベースの旨みと酸味が引き立つスープに、唐辛子の香りと辛味が程よく溶け合った、暑い夏もさっぱりいただけるという一品です。丁寧に柔らかく煮込んだ豚肉と一緒に楽しめます。

一部店舗にて、7月16日より「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」先行販売を開始します。



先行販売店（7店舗）は【宮城】仙台長町南店、【埼玉】入間インター店、【東京】西新井店、【愛知】豊川店、豊橋曙店、【大阪】高槻唐崎店、【福岡】太宰府大佐野店となります。

先行販売店の7店舗においては、現在発売中の「丸原冷麺」、「とろける半熟卵の旨辛肉つけ麺」ともに8月下旬に販売終了となります。それ以外の店舗では9月上旬まで販売します。

暑い日に食べたい！

暑い夏にもぴったりな冷やしつけ麺が登場します。半熟卵を崩しながら、たっぷりの具材と共にいただきたいですね！

早くチェックしたい方は先行販売店で楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）