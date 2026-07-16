マクドナルド「ポケモン30周年バーガー」ピカチュウ＆御三家パッケージかわいすぎ

マクドナルドは、7月22日より「ポケモン 30周年バーガー」を発売します。

ポケモンパッケージがかわいすぎ

「ポケモン30周年バーガー」

2026年の夏、マクドナルドでは同社の55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を開催中です。その一環として、今回は3種類のバーガーをはじめとした、全8種類の新商品を発売します。

特製バンズを使用した「タルタルデミ肉厚ビーフ」「ジューシーチキン 旨辛ガーリック」「焙煎ごまタルタルシュリンプ」では、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、“歴代の旅立ちの3匹のポケモンたち”が描かれたポケモンオリジナルパッケージが使用されます。

さらに、朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」では、さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが登場。また、夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」、「シャカシャカポテト のり塩味」もポケモンパッケージで提供されます。

■タルタルデミ肉厚ビーフ

580円～、バリューセット 880円～

コクのあるタルタルソースとデミソースが特徴のバーガー。

厚みのある100％ビーフパティに、レタス、コクのあるチェダーチーズ、タルタルソースを重ね、そこにビーフと香味野菜の旨みが詰まったデミソースを合わせ、コーングリッツで香ばしさを加えた特製バンズでサンド。食べ応え抜群ということです。



■ジューシーチキン 旨辛ガーリック

490円～、バリューセット 790円～

にんにく醤油、唐辛子で下味をつけた特製のチキンパティとペッパーガーリックマヨの組み合わせが、やみつきという一品です。

一枚肉を使用したチキンパティに、レタスとペッパーガーリックマヨを合わせ、こちらも特製バンズでサンドしています。辛味が苦手な人はご注意。



■焙煎ごまタルタルシュリンプ

単品490円～、バリューセット 790円～

焙煎白ごまと黒ごま、さらに、ごま油を使用した香り高いタルタルが特徴のえびカツバーガー。

えびカツに、焙煎ごまタルタル、レタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせ、特製バンズでサンド。



■＜夜マック＞ タルタルデミ倍肉厚ビーフ

840円～、バリューセット 1140円～

「タルタルデミ肉厚ビーフ」のビーフパティを2枚にした一品。夕方17時以降限定です。



■＜朝マック＞ タルタルデミソーセージマフィン

420円～、コンビ 480円～、セット 620円～

ソーセージパティにレタス、チェダーチーズ、タルタルソース、デミソースを合わせ、イングリッシュマフィンでサンドしています。



■シャカシャカポテト のり塩味

ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～

青のりとあおさ、塩味と旨みが絶妙なバランスで、後引くおいしさが特徴ということ。

また、夏にぴったりの「マックフィズ/フロート 沖縄県産パイン（※沖縄県産パイナップル果汁1％使用）」も登場します。

マクドナルドがポケモンづくし！

マクドナルドの「ポケモン夏マック」では、ポケモンがテーマの「サマーチャンスバッグ」やポケモンデザインパッケージの「チキンマックナゲット15ピース」を展開しています。今回の第3弾で主役級のバーガーが登場。これはまさに夏を盛り上げる本命ではないでしょう。

販売はいずれも9月上旬までを予定。マクドナルドの期間限定商品としては、販売期間が比較的長い印象です。

夏いっぱいポケモンを楽しめそう！これは買っちゃうな～！



※記事中の価格は税込み





・開始日：2026年7月22日