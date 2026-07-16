マクドナルド「ポケモン30周年バーガー」ピカチュウ＆御三家パッケージかわいすぎ

マクドナルドは、7月22日より「ポケモン 30周年バーガー」を発売します。
ポケモンパッケージがかわいすぎ
「ポケモン30周年バーガー」
2026年の夏、マクドナルドでは同社の55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を開催中です。その一環として、今回は3種類のバーガーをはじめとした、全8種類の新商品を発売します。
特製バンズを使用した「タルタルデミ肉厚ビーフ」「ジューシーチキン 旨辛ガーリック」「焙煎ごまタルタルシュリンプ」では、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、“歴代の旅立ちの3匹のポケモンたち”が描かれたポケモンオリジナルパッケージが使用されます。
さらに、朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」では、さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが登場。また、夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」、「シャカシャカポテト のり塩味」もポケモンパッケージで提供されます。
■タルタルデミ肉厚ビーフ
580円～、バリューセット 880円～
コクのあるタルタルソースとデミソースが特徴のバーガー。
厚みのある100％ビーフパティに、レタス、コクのあるチェダーチーズ、タルタルソースを重ね、そこにビーフと香味野菜の旨みが詰まったデミソースを合わせ、コーングリッツで香ばしさを加えた特製バンズでサンド。食べ応え抜群ということです。
■ジューシーチキン 旨辛ガーリック
490円～、バリューセット 790円～
にんにく醤油、唐辛子で下味をつけた特製のチキンパティとペッパーガーリックマヨの組み合わせが、やみつきという一品です。
一枚肉を使用したチキンパティに、レタスとペッパーガーリックマヨを合わせ、こちらも特製バンズでサンドしています。辛味が苦手な人はご注意。
■焙煎ごまタルタルシュリンプ
単品490円～、バリューセット 790円～
焙煎白ごまと黒ごま、さらに、ごま油を使用した香り高いタルタルが特徴のえびカツバーガー。
えびカツに、焙煎ごまタルタル、レタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせ、特製バンズでサンド。
■＜夜マック＞ タルタルデミ倍肉厚ビーフ
840円～、バリューセット 1140円～
「タルタルデミ肉厚ビーフ」のビーフパティを2枚にした一品。夕方17時以降限定です。
■＜朝マック＞ タルタルデミソーセージマフィン
420円～、コンビ 480円～、セット 620円～
ソーセージパティにレタス、チェダーチーズ、タルタルソース、デミソースを合わせ、イングリッシュマフィンでサンドしています。
■シャカシャカポテト のり塩味
ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～
青のりとあおさ、塩味と旨みが絶妙なバランスで、後引くおいしさが特徴ということ。
また、夏にぴったりの「マックフィズ/フロート 沖縄県産パイン（※沖縄県産パイナップル果汁1％使用）」も登場します。
マクドナルドがポケモンづくし！
マクドナルドの「ポケモン夏マック」では、ポケモンがテーマの「サマーチャンスバッグ」やポケモンデザインパッケージの「チキンマックナゲット15ピース」を展開しています。今回の第3弾で主役級のバーガーが登場。これはまさに夏を盛り上げる本命ではないでしょう。
販売はいずれも9月上旬までを予定。マクドナルドの期間限定商品としては、販売期間が比較的長い印象です。
夏いっぱいポケモンを楽しめそう！これは買っちゃうな～！
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年7月22日
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