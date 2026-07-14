ガーリック3倍！10日間限定、 ドミノの「ガーリック・マスター極み」が気になる

ドミノ・ピザは、7月17日～26日の10日間限定で、「ガーリック・マスター極み」を販売します。

定番商品「ガーリック・マスター」のガーリックを3倍量に増やしながら、価格は据え置きとしたスタミナ系ピザです。デリバリーと持ち帰りの両方で販売します。

▲ガーリック・マスター極み

デリバリー S2090円／M2490円／L3190円

持ち帰り S1460円／M1740円／L2230円

「ガーリック・マスター極み」は、通常の「ガーリック・マスター」と比べてガーリックを3倍量使用した期間限定商品です。

厚めにスライスしたガーリックに、粗挽きソーセージ、燻しベーコン、ブラックペッパーを組み合わせています。焼き上げたガーリックは香ばしさに加え、ホクホクとした食感も特長としています。

ガーリック増量が限界突破！

▲通常のガーリック・マスター

ドミノ・ピザによると、「ガーリック・マスター」はもともとガーリックを規定の2倍量使用した商品で、今回の「極み」ではさらにガーリックを増量します。

同社の「土用の丑の日」に向けた商品開発では、「鰻ピザ」も検討したものの、スタミナをテーマに試作を重ねた結果、通常商品の3倍量が最もバランスの良い仕上がりになったとしています。

土用の丑の日は鰻というイメージがありますが、スタミナメニューとしてガーリックたっぷりのピザを選ぶのも面白そうです。この10日間限定の機会に味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月17日

・終了日：2026年7月26日

※価格は税込み表記です。