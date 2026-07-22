【本日】マクドナルド「ポケモン」倍バーガーが登場！ 肉厚ビーフが2枚に

マクドナルドは、本日7月22日より「ポケモン 30周年バーガー」シリーズとして、3種類のバーガーをはじめとした、全8種類の新商品を発売します。
特製バンズを使用した「タルタルデミ肉厚ビーフ」「ジューシーチキン 旨辛ガーリック」「焙煎ごまタルタルシュリンプ」では、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、“歴代の旅立ちの3匹のポケモンたち”が描かれたポケモンオリジナルパッケージが使用されます。
■タルタルデミ肉厚ビーフ
580円～、バリューセット 880円～
厚みのある100％ビーフパティに、コクのあるタルタルソースとデミソースを重ねた、食べ応え自慢のバーガー。
■ジューシーチキン 旨辛ガーリック
490円～、バリューセット 790円～
にんにく醤油、唐辛子で下味をつけた特製のチキンパティとペッパーガーリックマヨの組み合わせが、やみつきという一品です。
■焙煎ごまタルタルシュリンプ
単品490円～、バリューセット 790円～
焙煎白ごまと黒ごま、さらに、ごま油を使用した香り高いタルタルが特徴のえびカツバーガー。
また、夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」が登場。
■＜夜マック＞ タルタルデミ倍肉厚ビーフ
840円～、バリューセット 1140円～
「タルタルデミ肉厚ビーフ」のビーフパティを2枚にした一品。夕方17時以降限定です。
さらに、朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」では、さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが登場。
■＜朝マック＞ タルタルデミソーセージマフィン
420円～、コンビ 480円～、セット 620円～
ソーセージパティにレタス、チェダーチーズ、タルタルソース、デミソースを合わせ、イングリッシュマフィンでサンドしています。
「シャカシャカポテト のり塩味」もポケモンパッケージで提供されます。
■シャカシャカポテト のり塩味
ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～
青のりとあおさ、塩味と旨みが絶妙なバランスで、後引くおいしさが特徴ということ。
販売はいずれも9月上旬までを予定されています。
※記事中の価格は税込み
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