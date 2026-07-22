【本日】マクドナルド「ポケモン」倍バーガーが登場！ 肉厚ビーフが2枚に

マクドナルドは、本日7月22日より「ポケモン 30周年バーガー」シリーズとして、3種類のバーガーをはじめとした、全8種類の新商品を発売します。

特製バンズを使用した「タルタルデミ肉厚ビーフ」「ジューシーチキン 旨辛ガーリック」「焙煎ごまタルタルシュリンプ」では、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、“歴代の旅立ちの3匹のポケモンたち”が描かれたポケモンオリジナルパッケージが使用されます。

■タルタルデミ肉厚ビーフ

580円～、バリューセット 880円～

厚みのある100％ビーフパティに、コクのあるタルタルソースとデミソースを重ねた、食べ応え自慢のバーガー。



■ジューシーチキン 旨辛ガーリック

490円～、バリューセット 790円～

にんにく醤油、唐辛子で下味をつけた特製のチキンパティとペッパーガーリックマヨの組み合わせが、やみつきという一品です。



■焙煎ごまタルタルシュリンプ

単品490円～、バリューセット 790円～

焙煎白ごまと黒ごま、さらに、ごま油を使用した香り高いタルタルが特徴のえびカツバーガー。



また、夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」が登場。



■＜夜マック＞ タルタルデミ倍肉厚ビーフ

840円～、バリューセット 1140円～

「タルタルデミ肉厚ビーフ」のビーフパティを2枚にした一品。夕方17時以降限定です。





さらに、朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」では、さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが登場。



■＜朝マック＞ タルタルデミソーセージマフィン

420円～、コンビ 480円～、セット 620円～

ソーセージパティにレタス、チェダーチーズ、タルタルソース、デミソースを合わせ、イングリッシュマフィンでサンドしています。



「シャカシャカポテト のり塩味」もポケモンパッケージで提供されます。



■シャカシャカポテト のり塩味

ポテト単品価格＋50円～、バリューセット価格＋50円～

青のりとあおさ、塩味と旨みが絶妙なバランスで、後引くおいしさが特徴ということ。

販売はいずれも9月上旬までを予定されています。



※記事中の価格は税込み



