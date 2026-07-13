ファミマ「超おトク祭り」ファミチキ購入→揚げ物・お惣菜がお得に

ファミリーマートは、7月14日から8月3日まで、「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」を全国で開催します。



期間中は、ファミチキ各種を1個購入するごとに、次回の揚げ物・惣菜購入時に利用できる50円引きレシートクーポンを発券します。クーポンはレジ横ケース内の揚げ物・惣菜を対象に利用できます。

■対象商品一例

▲クリスピーチキン（プレーン） 198円

▲アメリカンドッグ 150円

▲ジャンボフランク 198円

▲ころじゃが（うま塩味） 230円

▲炭火焼きとりももタレ 150円

▲炭火焼きとりかわ塩 150円

▲ファミから（醤油）1個 108円

▲ファミチキ 248円

ファミチキを買うだけで50円引きクーポンもらえる！

ファミチキを買うだけで次回使える50円引きクーポンがもらえるので、普段からレジ横グルメをよく買う人にはうれしいキャンペーンです。

揚げ物や焼きとり、フランクフルトなど対象商品も幅広く、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的！ この機会に、お気に入りの商品を見つけにファミリーマートへ足を運んでみては？

・開始日：2026年7月14日

・終了日：2026年8月3日

※価格は税込み表記です。