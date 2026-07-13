松屋、180円「豆乳ぷりん」全国発売へ　アプリなら30円引き

牛めしの「松屋」は、7月14日10時から「豆乳ぷりん」（180円）を全国の店舗で販売します。

松屋「豆乳ぷりん」全国発売へ

「豆乳ぷりん」は、食後のデザートやちょっとしたカフェタイムにぴったりの“本格和スイーツ”だといいます。すでに、店舗限定で登場していたメニューで、今回、全国発売となります。

豆乳ならではの「まろやか濃厚、とろけるおいしさ」を特徴としたプリン。贅沢なコクを引き立てる「黒蜜」と香ばしい「きな粉」がセットで、濃厚な豆乳ぷりんと絶妙にマッチするそうですよ。

アプリからの注文で30円引きに

とろける食感と和の風味のハーモニーが楽しみなスイーツが登場します。松屋では甘いスイーツやドリンクの常時発売がないため、これが新たな定番となるか気になりますね。



なお、お得に購入できるセット割やアプリ特典もあります。



メインメニューとセットの注文で通常価格より20円安く（180円→160円）購入することが可能。また、松屋公式アプリから注文することで、通常価格より30円安く（180円→150円）なります。

30円引きはうれしい！ お得に食べたい人は松屋公式アプリをチェックしてみるといいかもしれません。



・発売日：2026年7月14日

（※文中の価格はすべて税込）