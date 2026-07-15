RTX 4050搭載のMSI製14型ゲーミングノートが20万9800円！ 最新ゲームも快適に遊べるオトクな一台

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MSIの14型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの14型ゲーミングノートPC「Cyborg 14 A2RV」が販売中だ。価格は20万9800円。

ゲーミングノート入門に打ってつけの一台

本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する14型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWUXGA（1920×1200ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Proなど。

RTX 4050は前世代のGPUだが、現時点では最新ゲームも快適に遊べるレベルだ。メモリーとストレージも申し分なしの容量で、全体のスペックを見る限りだと20万9800円はお得に感じられる。ゲーミングノートPCデビューに最適ではないだろうか。