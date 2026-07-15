Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第503回
グリップ感にこだわるゲーマーが選んでいるらしい！ XBOX・PC・Android対応コントローラー「GameSir G7 Pro」
2026年07月15日 09時00分更新
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GameSirのXBOX・PC・Android対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのXBOX・PC・Android対応コントローラー「GameSir G7 Pro（プラムパープル）」が販売中だ。価格は1万2999円。
本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、PC、モバイルに対応するゲームコントローラー。有線・2.4GHz無線・Bluetooth接続の3モード接続やドリフト防止のTMRスティック、1000Hzの低遅延接続、切り替え式ホールエフェクトトリガー、付属のスマート充電スタンドなども特徴となっている。
操作感やグリップを重視するならG7 Pro
ユーザーレビューを見ると、「グリップ＆安定感がとても良い」「TMRスティックの精度が高く、FPSやアクションで細かい操作がしやすい」「グリップ重視ならG7 Pro」といった声が寄せられている。操作性とグリップ感がポイントになっているようだ。精度の高いゲームコントローラーを求めている人におすすめできる。
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