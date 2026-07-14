FPSは高fps、RPGは美麗4Kで遊べる！ LGの31.5型有機ELゲーミングディスプレーが41％オフ

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LGの31.5型フルHD/4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、LGの31.5型フルHD/4Kゲーミングディスプレー「32GX870A-B」が販売中だ。参考価格は22万9800円だが、タイムセールにより41％オフの13万4800円で購入できる（7月14日時点）。

本製品は有機ELの31.5型ゲーミングディスプレーで、「フルHD（1920×1080）/480Hz」と「4K（3840×2160ドット）/240Hz」のデュアルモードを搭載する。そのほかの特徴は、0.03msの応答速度、最大1300cd/㎡の輝度、最大90WのUSB Type-C端子など。

4K＋有機EL＋高リフレッシュレートの三拍子

ユーザーレビューを見ると、「迷っているなら買いの一択」「本当のグラフィック主義者なら、まず満足できるディスプレー」「期待を裏切らない製品」といった声が寄せられている。

4K＆フルHDのデュアルモードに加え、黒表現に長けた有機EL、高リフレッシュレートなど、ゲーマーの心を強く揺さぶる魅力が詰まった一台だ。タイムセール中は13万円台で買えるため、懐に余裕のある人はチェックしてみては？