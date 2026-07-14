FPSでキー入力の遅れが気になる人へ。ASUSの65％ゲーミングキーボードが29％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」が販売中だ。参考価格は3万3717円だが、執筆時点では29％オフの2万3791円で販売中だ（7月14日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載する65％レイアウトのゲーミングキーボード。キーの作動点を0.1～4.0mmまで調整できるROG HFX磁気式キースイッチのほか、ラピッドトリガー機能のオンオフを切り替えられるトグル、8000Hzのポーリングレートなどが特徴となっている。

高評価続出のラピッドトリガー搭載モデル

ユーザーレビューを見ると、「使いやすくて反応が鋭い」「使っているだけでモチベが上がる」「ラピッドトリガーのオンオフを切り替えやすいのが良い」といった声が寄せられている。ラピッドトリガーを手動で切り替えられるなど、便利な機能が魅力の本製品。FPSで勝利を掴みたい人におすすめできる一台だ。