Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第500回
FPSでキー入力の遅れが気になる人へ。ASUSの65％ゲーミングキーボードが29％オフ
2026年07月14日 20時00分更新
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ASUSのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」が販売中だ。参考価格は3万3717円だが、執筆時点では29％オフの2万3791円で販売中だ（7月14日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載する65％レイアウトのゲーミングキーボード。キーの作動点を0.1～4.0mmまで調整できるROG HFX磁気式キースイッチのほか、ラピッドトリガー機能のオンオフを切り替えられるトグル、8000Hzのポーリングレートなどが特徴となっている。
高評価続出のラピッドトリガー搭載モデル
ユーザーレビューを見ると、「使いやすくて反応が鋭い」「使っているだけでモチベが上がる」「ラピッドトリガーのオンオフを切り替えやすいのが良い」といった声が寄せられている。ラピッドトリガーを手動で切り替えられるなど、便利な機能が魅力の本製品。FPSで勝利を掴みたい人におすすめできる一台だ。
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