FireTV内蔵のパナソニック4Kテレビが“お手頃”な感じ！ これで6万円台は安い買い物

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TV-43W80Aは、パナソニックが販売する43V型テレビ。Amazon.co.jpでは6万6000円（5％オフ）で販売されています（7月14日現在）。

3840×2160の4K画質に対応した液晶モデルで、リフレッシュレートは60Hz。テレビ番組、ネット動画など、様々な映像を直感的な操作で見つけ出せる「Fire TV」を搭載しています。

サイズはおよそ「奥行き21.9×幅96.5×高さ61.7cm」。リビングに置くメインテレビとして程よい大きさとなっています。

最初からFireTV内蔵

通常の「FireTV」は、モニターに別売りのFire TV Stickを挿すことで見られるストリーミングメディアです。本モデルはそれを内蔵しており、背面の配線がスマートになるというメリットも。また、リモコンに音声認識機能が付いているのも特徴です。

ビエラ史上最高の映像体験

AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ビエラ史上最高の映像体験を提供。明るく美しい映像をお届けする「直下型高輝度液晶」を採用し、高輝度かつ高コントラストな映像を描画します。

2画面機能に対応

画面を分割し、2つの番組を同時に視聴できる「2画面機能」に対応。片方は映画やドラマ、バラエティを映しつつ、片方で野球やサッカーなどのスポーツを観戦するなどの使い方ができます（片方は音声なし）。これでチャンネルの奪い合いも解決！

まとめ：価格とのバランスが良いお手頃感

おすすめしたいのは、「FireTVをよく使う人」です。地デジ番組はもちろん、YouTubeやNetflixなどを手軽に楽しむにはうってつけのテレビとなります。

画質も音質も問題なく、6万円台という安さに対して満足度が高い“お手頃”な感じです。テレビの買い替えを検討している人は、ぜひこちらも候補に入れてみてください。