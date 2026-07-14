合同会社EXNOAは7月14日、同社が運営するDMM GAMESにおいて、「夏だ！！DMM GAMES水着ジャック！！'26」を開催。開催期間は、2026年8月12日17時59分まで。

本キャンペーンでは累計100万人にDMMポイントが当たるルーレット企画や、対象タイトルの購入時に使えるクーポンの配布などを用意している。

【特設サイト】

https://games.dmm.com/campaign/2026swimsuit-cp

【参加方法】

DMM GAMES（https://games.dmm.com/）会員登録後、特設サイトの「参加ボタン」をクリックで本キャンペーンへ参加可能。

■累計100万人にDMMポイント当たる！ 最大1万DMMポイントGETのチャンス！

毎日ピックアップタイトルを遊んで獲得できる「ルーレットメダル」で、最大1万DMMポイントが当たるルーレットを回すことができる。

▼賞品リスト

1等：1万DMMポイント（毎日10名に当たる！）

2等：1000DMMポイント（毎日10名に当たる！）

3等：100DMMポイント（毎日350名に当たる！）

4等：5DMMポイント（毎日3万5000名に当たる！）

5等：500DMMポイントが1000名に当たる抽選券1枚

■対象タイトルは25タイトル以上！ 最大10％オフクーポン配布！

キャンペーン参加タイトルの特定アイテム購入時に使用可能な2種のクーポン（10％オフ、5％オフ）を配布。

■対象ゲームへのログインで豪華アイテムをプレゼント！

キャンペーン期間中に各対象タイトルにてログインボーナスを実施。10連ガチャや確定チケットなど魅力的なアイテムを用意しているので、お見逃しなく。各タイトルのアイテムは特設サイト、ゲーム内お知らせで確認しよう。

▼参加タイトル一覧（28タイトル／50音順）

あいりすミスティリア！～少女のつむぐ夢の秘跡～／あやかしランブル！／エンジェリックリンク／御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～／ガールズクリエイション-少女藝術綺譚-／神姫PROJECT／クリムゾン妖魔大戦／恋姫†大戦／コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ／邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～／宝石姫 Reincarnation／スイートホームメイド／STELLAR IDOL PROJECT／戦国†恋姫オンライン～奥宴新史～／千年戦争アイギス／戦乱プリンセス／DeepOne 虚無と夢幻のフラグメント／ティンクルスターナイツ／テクロノス／ドットアビス／ハーレムオブトーキョー／FLOWER KNIGHT GIRL／魔王カリンちゃんRPG ～恋姫建国奔走記～／マブラヴ ガールズガーデン／ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～／ミナシゴノシゴト／モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～／れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～

各キャンペーンの詳細や対象タイトルについては特設サイトを確認のこと。また、本キャンペーンの参加にはDMM GAMES（https://games.dmm.com/）における会員登録（無料）を行い、DMM GAMESのアカウントを取得する必要がある点は覚えておこう。

特設サイト：https://games.dmm.com/campaign/2026swimsuit-cp